Кто наслал мировой кризис на правительство профессионалов

Каждый раз в последний день месяца приходит в Казначейство Дед Мороз с мешком налогов и наполняет государственные закрома животворной ликвидностью непонятного происхождения... Особенности кризиса по-украински Все экономики растут одинаково, а вот падают – по-разному. Исландцев, ирландцев, испанцев, латышей и болгар их кризисы допекают по-своему. Исландию долго еще будут вспоминать как случай, когда пара молодых белокурых викингов с дипломами МВА взяли в залог всю островную экономику под кредиты, которые в несколько раз превышают ее пропитанный рыбой ВВП. Ирландцы и оглянуться не успели, как их кельтский лев застонал под обломками заоблачных цен на недвижимость. Испанцы, у которых безработица превысила 18 процентов работоспособного населения, ни за что не ведутся на предложения собирать на андалусских полях клубнику – на это соглашаются марокканцы и украинцы. Латвийский лат намертво прикипел к евро, однако расплачиваются за это латышские бюджетники – увольнениями и двадцатипроцентным обрезанием зарплаты. Болгары соглашаются с тем, что Еврокомиссия наложила мораторий на финансовую помощь их стране – коррупция задавила уже всех (не жили они в Украине).

Украинский кризис тоже по-своему уникален. Вот несколько особенностей, которые выделяют его на фоне соседских проблем. Сразу отметим – список далеко не исчерпывающий. К примеру, о сокрытии статистики уже высказались достаточно, потому об этом не будем говорить вообще, хотя это также является одним из ярких признаков отечественного беспорядка.

1. Кризиса у нас нет вообще

Как не парадоксально это звучит, кризиса по определению у нас нет вообще. Обратите внимание на тщательным образом отработанные месиджи, что звучат из уст правительственных чиновников и прежде всего премьера – в Украине есть лишь отголосок мирового финансового кризиса. Украинская экономика была эдаким симпатичным островком, на котором мудрое правительство профессионалов руководило трудолюбивым племенем, однако глобальное цунами таки накрыло этот рай. Хотя до последнего правительственные метеорологи убеждали островитян, что цунами их не зацепит. До последнего растранжиривались деньги из госбюджета – последний залп дополнительных перераспределений прозвучал в сентябре, когда уже было понятно: заботливый хозяин должен был бы завязывать все до последнего зерна в мешок Стабилизационного фонда.

Почему Эстония переживает кризис легче двоих своих прибалтийских побратимов? Потому что соблюдала до бури профицит бюджета, и теперь есть чем затыкать пробоины.

2. Кризис в Украине давно бы скончался, если бы не враги

На восьмой месяц развертывания кризиса он у нас неохотно, с оговорками, однако признается. Более того – кризис уже давно был бы преодолен, если бы не враги правительства, которые, во-первых, не позволяют укротить негативные процессы, а во-вторых, кричали на каждом углу, что дальше будет еще хуже.

Почему обвалилась гривня? Так это же непутевый НБУ. Почему Нафтогаз так тяжело рассчитывается с Газпромом? Так это мэры городов от Партии регионов умышленно не платят за газ. Бюджетники жалуются на невыплату зарплаты? Гнать в шею чиновников на местах, ведь все бюджеты выполняются копейка в копейку. В некоторых областях, вопреки официальной статистике, растет безработица? Так это олигархи (опять же, с партбилетами недопартнеров по большой коалиции) выгоняют людей на улицу. Если бы политическое пространство Украины было дезинфицировано и зачищено от тех, кто имеет отличное от правительственного мнение, на CNN давно уже бы демонстрировали ролик Welcome to Ukraine, Crisis Free Country (Добро пожаловать в свободную от кризиса Украину», тем паче, что в бюджете нашлись 232 миллиона гривен на рекламу международного имиджа Украины (куда эти деньги идут, это отдельная тема).

3. Кризис и бюджет сосуществуют в непересекающихся плоскостях

Кризис по-украински оконфузил или не всех экономистов, в том числе и многочисленных лауреатов Нобелевской премии. Разработчики эконометрических программ хватаются за голову в отчаянии от несовершенства своих творений. На осень, поговаривают, планируется проведение в Киеве международной экономической конференции с рабочим названием «Украинский прорыв: неортодоксальные подходы к преодолению кризиса».

Практика украинской борьбы с отголоском мирового финансового кризиса камня на камне не оставила от фундаментальных принципов макроэкономического прогнозирования – сокращение ВВП непременно должно привести к падению бюджетных доходов. Это утверждение касается всех (даже России, где Минфин признал 29-процентное сокращение доходов бюджета за пять месяцев текущего года по сравнению с январем – маем 2008-го), но не Украины, которая запатентовала новый метод выполнения бюджета, – в последний день месяца. Дед Мороз не отбыл в Лапландию из Украины, он до сих пор с нами. Это он появляется на пороге Казначейства в последний день месяца с мешком НДС и налога на прибыль (какая может быть прибыль во время кризиса?) и наполняет государственные закрома животворной ликвидностью непонятного происхождения. Однако едва-едва на часах Казначейства цифры 23:59 сменяются на 00:01, знаменуя собой начало нового месяца, как эта ликвидность начинает сказочно испаряться.

4. Безработица

2,6 процента безработных – это вам не 18,1 процента в той же Испании. Это вообще едва ли не самый низкий показатель в континентальной Европе и вне ее. Испанцам нужно ездить в Киев, перенимать опыт ликвидации безработицы в зародыше. Если бы отношения между гостями и принимающей стороной в лице Государственного центра занятости перешли в неформальную плоскость, гостям с Пиренеев показали бы, как под разными предлогами не принимать у безработных документы для официальной регистрации в этом статусе и продемонстрировали бы памятку для служебного пользования: «Как отказать в праве на получение помощи по безработице». Да и украинец, в отличие от испанца, не спешит регистрироваться на бирже, аж пока не проест свои запасы.

Поэтому информацию относительно безработицы, которую обнародовал украинский истеблишмент, за пределами Украины никто серьезно не воспринимает, а цитировать ее считается непрофессиональным тоном. Вместо этого пользуются данными Международной организации труда, которая еще в прошлом году оценивала уровень безработицы в Украине в 6,4 процента.

5. Выборы Особенность украинского кризиса еще и в том, что он наложился на выборы. Идя на выборы, нельзя бороться с кризисом рецептами, выписанными сертифицированными врачами, потому что от употребления тех лекарств может быть больно. В преддверии выборов с ним не нужно бороться вообще. Его следует гримировать заверениями, что у нас уже наблюдается определенный стабилизец, заговаривать, прятать его под предлогом, что он вредит пищеварению и делать ему постоянные статистические косметические операции, чтобы никто так и не понял, что там оно на самом деле произошло – срослось, выросло или наоборот отпало.

Ведь главный рецепт борьбы с кризисом по-украински – все рассосется само собой. Детали того, как он рассасывается, сегодня взрывоопасны, а завтра – уже неинтересны.

Станислав Голубенко