Для Ющенко заявление Винского об отставке не стало сюрпризом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что отставка Иосифа ВИНСКОГО с должности министра транспорта и связи связана с недостаточно эффективной политикой правительства в транспортной отрасли, в частности, в контексте подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО в интервью газете «Україна молода».

«Я знаю, что настроение у министра было такое - если в ближайшее время курс правительства не изменится в отношении к реформе отрасли и, в частности, по бюджетному вниманию к тем проблемам, которые стоят сегодня перед отраслью, нет смысла находиться на этом посту», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам главы государства, речь идет, в частности, о том, что сейчас вопрос подготовки к Евро-2012 транспортной инфраструктуры и аэропортов находится «под большой угрозой».

Как сообщал УНИАН, 15 июня в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что не исключает привлечения к ответственности И.ВИНСКОГО за попытки использовать средства государственного предприятия «Укрпочта» не по целевому назначению.

Она обвинила И.ВИНСКОГО и народного депутата от БЮТ Геннадия ЗАДИРКО в попытках использовать 15 млн. грн. государственного предприятия “Укрпочты” на печать рекламных плакатов к избирательной кампании министра, который якобы собирается баллотироваться в Президенты.

16 июня И.ВИНСКИЙ опроверг заявление Ю.ТИМОШЕНКО о его намерении баллотироваться на пост Президента и о попытках использовать средства ГП “Укрпочта” на проведение предвыборной кампании.

Также министр выразил убеждение, что участие премьер-министра в президентских выборах негативно повлияет на работу органов исполнительной власти.

Сегодня, 17 мая, И.ВИНСКИЙ заявил, что подал в отставку с должности министра транспорта и связи Украины из-за серьезных разногласий с премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО “по политическим, кадровым, экономическим вопросам, а также этики отношений между членами Кабинета министров Украины".

Кроме того, И.ВИНСКИЙ заявил, что "премьер-министром Украины блокируются крайне необходимые для отрасли реформы и выделение необходимых средств для развития объектов инфраструктуры, связанных с проведением в Украине чемпионата по футболу Евро-2012".