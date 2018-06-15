Янукович: обратной дороги нет

Ошеломив Юлию Тимошенко выходом из переговорного процесса по созданию широкой коалиции, Виктор Янукович не стал развивать успех. Он привычно удалился в нишу «мудрой обезьяны», ожидающей, когда по реке проплывут трупы ее врагов. Подобное «донецкое конфуцианство» может обернуться для Виктора Федоровича значительными проблемами в ходе избирательной кампании.

Поведение Януковича после Троицы подчеркивает отсутствие у него политического чутья. Не сумев найти себя в качестве лидера оппозиции, вождь регионалов создал блестящий информационный повод… и позволил Юлии Тимошенко уж больше недели хозяйничать на информационном поле, отыгрывая ситуацию назад. Виктор Федорович, похоже, увлечен рассматриванием диаграммы собственного президентского рейтинга и не реагирует на предупреждения об активизации своего недавнего партнера по переговорному процессу. Тем временем Тимошенко перешла в информационную контратаку, выдавая собственную версию рождения конституционных инициатив.

Заявления Виктора Федоровича о необходимости не упустить наработанный в переговорах с БЮТ позитив – скорее дань принятым нормам политического поведения, чем искреннее отношение. В СМИ уже проскакивают сообщения, тешащие самолюбие лидера президентского рейтинга: дескать, Янукович гарантированно выходит во второй тур президентских выборов, даже если до дня голосования не будет вести избирательную кампанию, а уедет на необитаемый остров. Возможно, но день голосования еще предстоит назначить, и по этому вопросу между бютовцами и регионалами возможны напряженные дискуссии. «Сердечники», словно застоявшиеся в стойлах кони, аллюром три креста рвутся к народу, чтобы рассказать о «настоящих разрушителях» несостоявшейся коалиции крупнейших парламентских фракций. Благодушие и бездействие Януковича могут привести к тому, что он вновь будет заперт в электоральном заповеднике юго-востока страны. Не исключено, что там можно будет набрать достаточно голосов для победы, но стоит ли потом управлять половиной Украины?..

Есть и еще один момент: лидеры сразу несколько финансово-политических групп, играющих роль краеугольных камней Партии регионов, с разной степенью публичности выступали за создание широкой коалиции. Янукович мнение соратников, мягко говоря, проигнорировал. Конечно, его не лишат «сладкого» полностью, перекрыв финансирование избирательной кампании – более рейтингового кандидата у регионалов нет, и неизвестно когда появится. Но четко обуславливать условия собственного финансового участия в штурме Виктором Федоровичем политического Олимпа страны его зажиточные однопартийцы, безусловно, будут. Им на руку состояние охлаждения Партии регионов, которая продолжает брать числом, а не умением. В предвыборном аспекте любопытно выглядит назначение Николая Азарова руководителем избирательного штаба Партии регионов. Николай Янович – не только «старый донецкий», но и неплохо умеет считать деньги. Сумеет ли Азаров побороть шапкозакидательские настроения, мобилизовав партийные структуры для полноценной работы – вопрос чрезвычайно актуальный.

И о главном. Независимо от итогов президентской кампании, Виктор Янукович с высокой долей вероятности покинет пост председателя Партии регионов. В случае поражения – с позором, поскольку крупнейшая политическая структура не станет терпеть на вершине партийной пирамиды неудачника. Но и победа, которая будет сопровождаться борьбой за расширение президентских полномочий, предполагает расставание Виктора Федоровича с руководящей партийной должностью. В Украине одним политиком традиционно плохо совмещаются пост Президента и активная партийная деятельность. Так что Януковичу впору то ли готовить преемника, то ли попытаться подняться над схваткой партийных групп влияния, которые будут подыскивать ему замену.

Этот процесс, надо сказать, будет интересным, поскольку многолетнее пребывание Виктора Януковича у партийного штурвала не стимулировало поиск им следующего лидера Партии регионов. Эта болезнь свойственна украинским политикам – сосредоточить в своих руках все, без исключения, рычаги влияния стремятся многие из них. И найти замену Виктору Федоровичу будет проблематично. Претендовавший не без оснований на роль партийного идеолога Евгений Кушнарев трагически погиб, замещающий Виктора Януковича на посту лидера фракции Александр Ефремов может не пройти из-за немодного сегодня луганского происхождения, финансовые директора партийного проекта вряд ли способны стать во главе партии. Еще немного – и придется возвращать назад Раису Богатыреву, являющуюся политическим лицом Рината Ахметова. Правда, такой сценарий сегодня выглядит фантастическим, но в отечественной политике были пируэты и похлеще.

Виктору Януковичу пора выйти из затянувшегося отпуска. Конечно, если он действительно собирается стать Президентом и объединить нацию, как было публично обещано. Его пребывание в «теплой ванне» неоправданно затянулось, и его продолжение превратит Януковича в политического пенсионера в начале 2010 года. Своим заявлением на Троицу Виктор Федорович отрезал себе пути к отступлению, теперь он может двигаться только вперед.

Евгений Магда