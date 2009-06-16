Литвин нашел место, еще надежнее, чем Верховная Рада (добавлены фото)

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН высоко оценил новый отечественный танк «Оплот» и считает, что Вооруженные силы Украины должны быть оснащены такой современной военной техникой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время посещения Харьковского конструкторского бюро им. Морозова – разработчика танка «Оплот», и Государственного предприятия «Завод им. Малышева», на котором продолжается подготовка к серийному производству этой машины.

В.ЛИТВИН осуществил показательный проезд на танке «Оплот» по территории завода как механик-водитель, а также командир экипажа.

«Чувствуешь мощь и в то же время чувствуешь защищенность и уверенность, а главное, танк легок в управлении, не чувствуешь разницы между «Мерседесом» и этой машиной», - сказал после проезда В.ЛИТВИН, отметив, что впервые в жизни управлял танком и получил от этого «неизгладимое впечатление».

«Мне кажется, что это венец инженерной, технической и интеллектуальной мысли», и, понятно, - сказал В.ЛИТВИН, - что это должно быть на вооружении украинских Вооруженных сил».

«Здесь надежнее (нежели в Верховной Раде), - сказал он о танке. - По напряжению ни в какое сравнение не идет. Ты здесь чувствуешь себя более комфортно, главное, ты сразу чувствуешь, что ты не один, что ты в коллективе, что командир дает тебе нормальные ориентиры, и ты чувствуешь себя составной частью организма. Я - человек команды, мне хочется, чтобы страна вся была командой, работающая на единый результат».

Отвечая на вопросы УНИАН о том, планирует ли Верховная Рада в дальнейшем рассматривать вопрос финансирования серийного производства танков «Оплот» на заводе им. Малышева, В.ЛИТВИН напомнил, что в Украине принято решение о выделении 120 млн. грн. на выпуск 10 единиц первых машин, и средства на дальнейшее производство «должны быть». При этом он высказался за то, чтобы выделенные на танк средства были «реально получены», а не растворились в процессе «раздачи средств перед выборами».

По его мнению, украинская армия нуждается в такой технике: «Я человек гуманитарный, гражданский, но, исходя из характеристик, из оценок, которые я получил, увидел, конечно, требует. И следует, очевидно, учить наших военнослужащих на передовых образцах».

При этом В.ЛИТВИН критически высказался о нынешнем уровне финансирования украинской армии.

«У нас не выделяется и одного процента. Понятно, что это крайне мало. Мы должны понимать извечную истину, не повторять ее, а понимать в практических действиях, что кто не кормит свою армию, тот будет вынужден кормить чужую. Вместе с тем, у нас должен быть порядок в армии с реализацией средств, которые предусматриваются. Чтобы не было разного рода обвинений, ведь они унижают страну и сеют тотальное разочарование в таком ключевом государственном институте. Чтобы был порядок с имуществом, которое имела армия и которое еще осталось в ней. Потому что это имущество должно быть обращено в интересах обороны. Если у нас за минувший год только за торговлю товарами спецназначения было получено, если я не ошибаюсь, свыше 6 миллиардов, то понятно, что львиная доля этих средств должна идти на укрепление обороны, на модернизацию обороны», - сказал В.ЛИТВИН.

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