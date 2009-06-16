Королевская знает, как заманить инвесторов на госпредприятия

Благодаря закону о государственно-частном партнерстве, в украинскую экономику можно будет привлечь от 7 млрд. долл. инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательству Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, законопроект о государственно-частном партнерстве уже прошел первое чтение в парламенте и на следующей пленарной неделе может быть принят во втором чтении.

Согласно тексту законопроекта, на реализацию государственно-частных проектов предусматривается от 5 до 30 лет.

«Все регуляторные акты, которые накопились за 17 лет, создали огромные барьеры для прихода как внутренних, так и внешних инвестиций, а также для модернизации производства», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, те страны, которые смогут сегодня привлечь в свое производство максимальный капитал, смогут сделать свои предприятия эффективными после кризиса.

Она также отметила, что субъектами в государственно-частном партнерстве будут выступать местные советы и предприятия ЖКХ, другие предприятия на местном уровне, а на государственном – правительство.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ уверена, что без серьезных структурных реформ сегодня выход страны из кризиса может затянуться.

Как сообщал УНИАН, согласно законопроекту, на объекты, которые не подлежат приватизации, привлекается частный партнер с гарантиями того, что объект не может быть передан в частную собственность. Объект должен остаться в государственной собственности. Все объекты, которые будут созданы, также будут принадлежать государству – они не будут подлежать банковским залогам.