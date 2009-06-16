В Тернополе на сессии облсовета люди Тягнибока подрались с регионалами

Сегодня во время заседания сессии Тернопольского областного совета возникла драка между депутатами от ВО “Свобода” и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, драка возникла после того, как председатель областной организации Партии регионов, депутат облсовета Орест МУЦ во время своего выступления на трибуне начал критиковать кадровую политику председателя облсовета.

Он выразил предостережение относительно того, что много профессионалов аппарата облсовета переводят в резерв, а вместо них трудоустраивают безработных представителей ВО “Свобода”.

“Безработный ДУЛЕБА Игорь стал управляющий делами. Но такого еще свет не видел: управляющий делами – это же, по сути, второй человек в облсовете!”, - заявил О.МУЦ.

Также он раскритиковал депутатов от “Свободы” из других регионов, заявив, в частности, что крымчанин Эдуард ЛЕОНОВ у себя в регионе «даже не прошел бы в сельсовет».

О.МУЦ также выразил недовольство кадровой политикой представителей “Свободы”, которые на должность председателя облсовета предложили выходца из Бердянска, до последнего времени работавшего во Львове, Алексея КАЙДУ.

Когда же О.МУЦ начал выражать предостережение относительно назначения на руководящую должность в аппарате облсовета председателя волынской облорганизации ВО “Свобода” Анатолия ВЫТИВА, депутаты от “Свободы” вышли к трибуне и забрали микрофон. Сразу после этого началась драка, которая сопровождалась нецензурными выражениями. Во время драки депутаты свалили государственный флаг Украины, который стоит возле трибуны.

Сразу с началом драки председатель облсовета Алексей КАЙДА объявил 30-минутный перерыв, после чего весь президиум облсовета покинул зал заседаний.

На данный момент сессионное заседание возобновлено.