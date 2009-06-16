У Ющенко намекают, что лучше уж Черновецкий, чем пустое кресло

Заместитель руководителя Секретариата Президента Украины Марина СТАВНИЙЧУК отмечает, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО еще не определился в вопросе отстранения Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения обязанностей председателя КГГА на время работы Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов злоупотреблений киевской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Киеве.

«Я должна сказать, что четкой правовой позиции у Президента Украины нет, материалы на изучении, и Президент, безусловно, примет свое решение», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, не обязательно освобождать человека или отстранять его от должности в связи с созданием ВСК.

«Вы посмотрите, сколько ВСК в парламенте создается, и какой результат потом из тех ВСК: проходит время, доклад или заслушивается, или же нет, и деятельность (ВСК) прекращается. Таким образом, не увольнять же всех людей на местах», - заметила М.СТАВНИЙЧУК.

При этом она отметила, что на сегодня в Украине реализуется «политика пустых кресел, как на центральном уровне, так и на местном. То есть, в половине областей мы имеем вакансии. Это серьезная проблема, и свидетельствует о том, что на местном уровне страдает кадровая политика».

«И сегодня, я думаю так: если следственная комиссия создана, она должна действовать, должна изучать, анализировать ситуацию. Это не первая ВСК, созданная в парламенте, относительно городской власти», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Верховной Рады приняла постановление об отчете Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов злоупотреблений киевской властью. За ее принятие проголосовали 228 народных депутатов. Не голосовала в полном составе фракция Блока Литвина. Из фракции Партии регионов «за» проголосовал один народный депутат.

Учитывая критическую ситуацию, сложившуюся в Киеве, ВР обратилась к Президенту Украины с предложением отстранить от исполнения обязанностей председателя КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на период деятельности ВСК и рекомендовала отменить целый ряд его незаконных распоряжений.