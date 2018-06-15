Покупая пиво, вы помогаете «бедным» депутатам

Отныне каждый украинец, покупая бутылку пива, может с гордостью осознавать: часть средств, оплаченных за хмельной напиток, идет на содержание народных избранников. Голосуя на прошлой неделе за изменения к закону о госбюджете на 2009 год, народные депутаты Украины смогли с голоса вставить поправку о дополнительном повышении акцизов (не до 54 копеек за литр, а сразу до 60-ти) с тем, чтобы эти средства пошли в смету высшего законодательного органа Украины.

Зачем депутатам 744 млн. грн.?

Эти 97 миллионов гривен добавятся к тем 743 млн. 847 тысяч гривен, которые ВР уже имеет в своем распоряжении в соответствии с нынешним бюджетом. Вот как именно распределены по статьям эти средства –

Аппарат Верховной Рады Украины – 743,847 млн. грн., из них: осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады Украины – 413 млн.;

организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады Украины – 157 млн.;

организация и осуществление официальных приемов Верховной Радой Украины – 1,7 млн.;

визиты народных депутатов Украины за границу – 5,3 млн.;

обслуживание деятельности Верховной Рады Украины – 77,8 млн.;

создание автоматизированной информационно-аналитической системы органов законодательной власти – 35 тыс.;

финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса Управления делами Верховной Рады Украины – 68 млн.;

освещение деятельности народных депутатов Украины в средствах телевидения и радиовещания – 6,2 млн. и

финансовая поддержка издания газеты "Голос Украины" и журнала "Вече" – 13,8 млн. грн.

Теперь с 1 июля (конечно, если Президент подпишет этот шедевр законотворчества) финансирование ВР вырастет еще на 97 млн. грн., из которых депутаты направили на обеспечение законодательной деятельности (читай – себе на зарплату) 58 млн. А еще пару месяцев назад нам рассказывали, как чиновники мужественно учиняют расправу над своими зарплатами, рубя их пополам, как Тарас Бульба ляхов. К сожалению, парламентарии напоминают не столько гоголевского героя, сколько Попандопуло из «Свадьбы в Малиновке», когда тот делил экспроприируемое имущество. Пользуясь попандопуловским алгоритмом и лексикой принятого законопроекта, раздел «пивных» миллионов выглядит так: «Это – вам на лечение диабета, а это нам на зарубежные поездки. Это нам на Дюльбер (депутатская здравница в Крыму), а это нам на зарплату. А это опять вам на ремонт труб во Львове. А это нам на авиабилеты, чтобы летать к избирателям на отчеты, а это опять вам на ремонт музея Шевченко в Каневе. А это немного нам на освещение нашей деятельности в СМИ».

Нардепам – если такие найдутся – не стоит беспокоиться о социологических последствиях столь откровенной эксплуатации казначейства в свою пользу. Поскольку уровень доверия населения Украины к институтам власти находится на отметке, которую тяжело разглядеть даже в микроскоп, то какими бы не были новые демонстрации «любви» нардепов к своему электорату, опустить ниже их рейтинг фактически невозможно.

Что делать с таким депутатами? Британский опыт Забота украинских нардепов о смете Верховной Рады симптоматически пересеклась в информационном пространстве со скандалом, вспыхнувшем и еще длящимся в Великобритании. Одно из тамошних изданий, смакуя и намеренно растягивая удовольствие, начало публикацию расходов членов британского парламента, которые они переложили на плечи налогоплательщиков. Шла речь, правда, не о миллионах, а о десятках тысяч фунтов стерлингов, но пощечина от их оглашения настолько звонка, что до сих пор отдает эхом в британских медиа. Кто-то грешил безделицами – например чистил за счет бюджета свои частные бассейны (какое это имеет отношение к титаническому законодательному труду?). Самая распространенная статья расходов, граничащая со злоупотреблением – это расходы на второй дом (как правило, ближе к Лондону или в самой столице), который депутаты из провинции используют для своего пребывания. Расходы на содержание списывали почти все, а вот во многих случаях в доме проживали родственники, а не сам депутат. Британский министр обороны Боб Айнсворт взыскал с казны шесть тысяч фунтов стерлингов за перепланировку своего второго дома. “Дейли Телеграф” наводит детализированный перечень работ, за которые расплатились рядовые британцы – электропроводка, установка дверей, забора и ворот, подготовка пола к ламинированию и ремонт камина. Лейборист еще требовал тысячу за плазменный телевизор и 2 тыс. 225 фунтов за роскошный диван, но у внутреннего аудита хватило смелости не пропустить этот запрос.

На сайте Скай Ньюз приведен полный перечень проделок членов британского правительства и парламента на средства налогоплательщиков – включая возмещение НДС за проданные дома и заявки на возвращение 68 пенсов за бисквиты.

Волна возмущения накрыла все партии, представленные в британском парламенте, однако бульдозером она прошлась по лейбористам, которые уже засиделись во власти и медлят с объявлением очередных выборов до крайнего срока – мая 2010 года. Зацепил скандал и их оппонентов – консерваторов, которые мысленно уже выиграли будущие выборы. Британцы, давно уже не удивляясь пропасти между обещаниями политиков и их действиями, на этот раз таки кричат и требуют крови. В отставку уже ушло несколько членов кабинета Гордона Брауна, которые не устояли перед искушением профинансировать свои почти персональные расходы за счет Казначейства. Партии стараются изо всех сил отмежеваться от запятнанных в скандале – им запретили баллотироваться на следующих выборах. А на следующих выборах успех уже пророчили партиям, которые оказались менее причастны к этому скандалу, – в частности радикалам наподобие UKIP – United Kingdom Independence Party и Национальной партии. Отвращение британцев к правящим лейбористам со всей силой проявилось на недавних выборах в Европарламент, где лейбористы понесли сокрушительное поражение.

Приманка для Президента

А мы настолько устали от политики, от этой ночной болтовни на телеканалах, от поисков крайних, что вяло и безразлично обращаем внимание на то, что делают со страной члены закрытых акционерных обществ под названием «партийные списки».

Но держать фигу в кармане и попивать при этом пиво – это в наших традициях. Лучшее напоминание о «пивном» скандале в украинском парламенте – строка на этикетке: «Покупая наше пиво, вы приобщаетесь к финансированию украинского парламента».

А Президент скорее всего, законопроект подпишет. Ведь в текст мудрые парламентарии заложили приманку специально для гаранта – 22,5 миллионы гривен направляются на реставрацию дома-музея Тараса Шевченко в Каневе...

Станислав Голубенко