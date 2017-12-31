Порошенко опубликовал видео о достижениях Украины за год
По словам президента, 2017 год выдался непростым, но "мы смогли доказать всему миру, что объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы".
Президент Петро Порошенко серед головних здобутків 2017 року назвав звільнення українських заручників та встановлення безвізового режиму з Євросоюзом.
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Про це йдеться у відеоролику, розміщеному на сторінці глави держави у Twitter.
Президент згадав про звільнення 73-х українців з полону бойовиків, перший політ літака Ан-132, масштабний ремонт доріг, посилення українського війська, початок пенсійної, освітньої, медичної реформ.
Також Порошенко вважає важливими здобутками проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» у Києві, встановлення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу, чинність Угоди про асоціацію з ЄС.
Крім того, у ролику показано вагомі перемоги українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка й участь ветеранів АТО в «Іграх нескорених».
«Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що, об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги», - наголосив президент.
Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги.#УкраїнаПереможеpic.twitter.com/QFpIwNIkvX— Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2017 г.