Александр Притыка: я ставлю вопрос об исключении Бродского из фракции БЮТ, а исключат, возможно, меня

На днях Александр Притыка один из самых влиятельных членов киевской фракции БЮТ, заместитель главы КМДА по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, ушел со своего поста. УНИАН обратился к нему с несколькими вопросами.

Александр Яковлевич, с поста и.о. заместителя председателя КМДА Вы ушли сами или Вас попросила руководитель вашей политической силы Юлия Тимошенко либо кто-то другой?

Мой уход не связан с чьим-либо давлением или политическими просьбами. Наоборот – Юлия Владимировна не рекомендовала мне уходить с поста зампреда. Ошибочны также утверждения, что якобы мою кандидатуру не согласовали в Кабмине: мои документы в Кабмин даже не передавались.

Мой уход связан с тем, что в сложившейся системе управления городским хозяйством – а жилищно-коммунальная система это, по сути, и есть городское хозяйство, – такая должность лишняя.

Это как так? Пятнадцать лет была очень даже нужная...

А вы обратили внимание, как часто менялись люди, которые занимали эти должности. Мне, похоже, удалось убедить Леонида Михайловича, что такая должность не нужна. Потому что системой ЖКХ – а сюда входят жилищное хозяйство, санитарная очистка, утилизация мусора, – должны заниматься либо мэр, либо его первый зам. Лицо, имеющее возможность принимать кадровые решения, способное оказывать влияние на других замов и на глав райадминистраций, поскольку значительная часть ЖКХ находится в ведении районов. Человек, способный влиять на финансовые ресурсы. Те полномочия, которые на сегодня есть у зама по ЖКХ, недостаточны, чтобы заниматься решением этих проблем. Быть при этом просто замом по названию, не имея возможности проводить реформы в этой сфере, честно говоря, неуютно. Тем более, пребывая при этом во фракции БЮТ, которая выступает против повышения тарифов. Быть заложником ситуации, не имея реальной возможности на нее повлиять, – неправильно.

А Вы не просили, чтобы Вам делегировали часть полномочий?

После того, как я разобрался в проблематике и понял, насколько она сложная и насколько серьезных усилий исполнительной власти города она требует, мы говорили с Леонидом Михайловичем на эту тему. Но он пока не готов идти на какое-то перераспределение полномочий. Тем более что его первый заместитель Анатолий Голубченко достаточно активно занимался вопросам городского хозяйства, и мы, по существу, дублировали друг друга. Но так как он первый заместитель, то я выступал в более усеченной роли.

За это время мне не удалось провести ни одного кадрового решения.

Подавая людям какой-то импульс, формулируя задачу, ты должен знать, что она будет выполнена. У меня такой уверенности не было, и никаких изменений я провести не смог. Наиболее яркий пример – компания «Киевспецтранс». Это фирма перевозчик, в которой город имеет 51 процент акций и которая из рук вон плохо выполняет свои обязанности. Там смена руководителя назрела очень давно. Этот вопрос я неоднократно поднимал перед Леонидом Михайловичем и, к сожалению, не нашел поддержки по некоторым политическим соображениям, которые мне не до конца понятны.

Другими словами, уйдя с должности в.о. зампреда, я привел свою должность в соответствие с выполняемыми функциями.

Я был штатным советником, исполняющим обязанности заместителя. Теперь – просто штатный советник.

Что Вы успели и чего не успели сделать? Какие решение находятся «в работе»?

Вопросы организации управления городским хозяйством, состояния городского хозяйства очень сложны. Их невозможно описать в двух словах. Могу сказать, что за это время мы попытались навести порядок в учете потребления основных коммунальных услуг. И полагаю, успеем это сделать. Эта проблема была запущена до предела, и на сегодня приняты определенные нормативные документы, которые позволят обеспечить большую прозрачность в этом вопросе, также будет реализована программа по оснащению всех жилых домов счетчиками тепла, потому что это сотни миллионов гривен, которые либо переплачиваются, либо недоплачиваются потребителями.

До 1 декабря будет подписано серьезное распоряжение, связанное с тем, что потребители смогут достаточно быстро и без лишних проволочек отправлять так называемые акты некачественного предоставления услуг. Если в установленные сроки, в течение которых должны устраняться аварийные ситуации, не возобновлена подача горячей воды или теплоснабжение, то потребитель имеет право не платить или платить не в полном объеме.

Мы поставили вопросы инвентаризации технического состояния жилого фонда. Сегодня все решения, связанные с ремонтом, оборудованием жилых домов, принимаются по весьма субъективным характеристикам. Существуют так называемые комиссии, которые проверяют письма жильцов и по результатам писем принимаются решения о ремонте. То есть город не имеет реальной паспортизации состояния своих домов, сооружений и сетей. В ближайшее время паспортизация будет запущена. Но хочу предупредить: процесс – не быстрый. Во всем, что касается городского, жилищно-коммунального хозяйства, – практически не существует проблем, которые решаются быстро. Они требуют четкой формализации, определения направления, в котором их нужно решать, и тогда можно «запускать» решение. А результаты увидим через полгода, год, полтора, если все звенья будут работать.

Будет ли отставка секретаря Киеврады, инициируемая определенными политическими силами?

Я полагаю, что проблема отставки-неотставки Олеся Довгого – это очередная авантюра, инициированная господином Бродским, и она ничем не закончиться. Я не буду участвовать в этой авантюре, поскольку для такой атаки не хватит сил, и фракция окончательно испортит отношения с городским головой, практически утратит возможность влиять на процессы в городе. А для того, чтобы влиять на процессы в городе, необходимо находиться в диалоге и с мэром, и с секретарем Рады, и с другими фракциями. Непродуктивно быть неприступными и гордыми и пиарится, исключительно на критике решений власти. В этом случае нас не будут воспринимать серьезно. Пусть будет диалог, даже если он непростой. Пусть будут компромиссы. А когда декларируются правильные идеи, но при этом предлагается путь решения задач через конфронтацию с городской властью, – это неперспективно. В этом плане я являюсь идеологическим противником господина Бродского.

А во фракции БЮТ допустима такая демократия?

Посмотрим. Я несколько раз ставил вопрос о том, что Бродский должен быть исключен из фракции. И пока поддержки не нашел. Но я не исключаю, что исключат меня.

Возвращаясь к вероятности отставки Довгого…

Я думаю, что проблема не в секретаре Рады. Секретарь Киеврады всегда будет действовать в ключе желаний и решений большинства, большинства не по названию, а по подходам, по мировоззренческим позициям. Если нынешнее большинство будет руководствоваться бизнес-интересами и тяготеть к кулуарности, значит, таким будет и секретарь Рады. Если бы сейчас было реальное большинство, которое хотело бы прозрачности, демократии, полной отдачи себя интересам городу и киевлян, то проблемы Довгого просто бы не существовало. Олесь Станиславович такой, какой он есть. И он – заложник своей фракции. У него есть масса недостатков, и при этом есть свои достоинства. Потому что молодой человек, которому всего двадцать шесть лет и которому, тем не менее, удается функционировать в этой непростой должности, как минимум фигура неоднозначная.

Вы убежденный сторонник повышения тарифов. Обоснуйте свою точку зрения.

Есть тарифы естественных монополий, а есть тарифы, связанные с обслуживанием дома. Если говорить о тарифах естественных монополий, то тут государство должно осуществлять жесткий контроль не только за формированием цен, но и за целевым использованием денег, заложенных в тарифы. На механизмы образования тарифов влияют постановления Кабинета министров, приказы Министерства строительства, законы. Де-юре мэрия должна согласовать или не согласовать предложения по тарифам естественных монополий и с институтами власти и самими поставщиками услуг. Если она согласует их ниже уровня экономически обоснованных тарифов, то мы должны разницу доплачивать из бюджета. Ситуация с городским бюджетом достаточно напряженная, и лишние дотации больно по нему ударят.

Во сколько раз нужно повышать тарифы? Почему именно в три раза? Никто не верит, что процесс установления тарифов будет постоянным. Я уже как-то говорил, что сфера предоставления услуг находится в рыночной среде, и если в рыночной среде меняются какие-то параметры, зарплата, стоимость материалов, нефтепродуктов, газа, это должно отражаться на динамике цен. А весь предыдущий опыт существования Водоканала, Киевэнерго показывает, что тарифы пересматриваются не тогда, когда нужно, а в период между выборами, раз в три-пять лет, то, естественно, все заинтересованы, чтобы в цену закладывался какой-то резерв на будущее. Скажем, повысится в Новом году цена на газ, металл, зарплата – и уже тех денег, которые заложены, не хватит.

Верите ли Вы, что повышение тарифов даст толчок развитию частных жэков?

В жилищной сфере определенно будут подвижки. Нынешние жэки находятся в жалком состоянии. Требовать от них чего-то большего, чем они делают, невозможно. Сейчас появляется какое-то оживление, в эту сферу смогут прийти не люди, готовые «не работать» за получаемую заработную плату, а более-менее вменяемые сотрудники. Все бесплодные разговоры о реформе ЖКХ закончатся тогда, когда на рынок жилищных услуг придет частный бизнес. Иллюстрацией правдивости подобного высказывания являются все остальные сферы общественной жизни. Туда, куда приходит частный бизнес при нормальном госрегулировании и контроле, появляются товары, кадры и качество. Но для того, чтобы он пришел, нужно привести в порядок тарифы.

Проблема в том, что сорок пять процентов киевлян сказали, что не смогут оплатить тарифы, и сейчас сложная и суперважная задача городской власти заключается в том, чтобы процесс оформления и предоставления льгот и субсидий прошел на высоком организационном уровне. Это будет сложным экзаменом для городской власти. Власть, если и будут бить, то не за повышение тарифов, а за то, что бабушки-дедушки, люди малообеспеченные либо не смогут оформить по каким-то формальным бюрократическим причинам субсидию, либо не достоятся в очереди.

А если система сработает, то во многом негативные эмоции будут нейтрализованы.

А как Вы прокомментируете разговоры о 15-процентном отчислении в фонд социального жилья, которые уже привели к удорожанию квартир, хотя решение принято не было?

Я не являюсь сторонником того, чтобы в домах в центре города отдавали мэрии квартиры. Логично и правильно брать деньги и создавать в рамках мэрии фонд для строительства социального жилья. Там, где мэрия и Киеврада могут отвести землю без взяток, бесплатно, где можно применять более дешевые конструкции, где это жилье будет массовым, но не такого высокого качества. Конечно, 15 процентов – это уменьшение прибыли для застройщиков, и они бегом поднимают цены. Противостоять этому сложно. Рынок недвижимости монополизирован, а доказать это де-юре невозможно, потому что все участки оформлены на ЧП, ЛТД, ООО... Под каждую площадку зарегистрированы фирмы, где совершенно не прослеживаются конкретные лица. Поэтому для демонополизации необходимы комплексные решения.

Как мэрия пытается наладить «прозрачность» проводимых тендеров?

Я столкнулся со странной ситуацией. Попытался выяснить, какие тендеры, по каким закупкам проводит управления города, коммунальные предприятия, и я не нашел этой информации. Мне сказали, что ее нет. Публикация о закупках размещается на каком-то сайте, я туда зашел, а там информация – по всей Украине: без разбивки по группам, регионам, без наименования товаров. Там сайт госзакупок сделан таким образом, чтобы никто никогда ничего не понял. Сайт живет отдельной жизнью, а реальные закупки – отдельной. Мы готовим проект распоряжения городского головы по созданию отдельного портала по закупкам. Предполагается, что все управления, все коммунальные предприятия по определенной методологи будут направлять информацию – какие тендеры они проводят, каким образом, по каким направлениям, какие предприятия участвуют, в каких количествах продаются товары и услуги. То же самое по строительным и подрядным работам. Я думаю, что если такой портал появится, прозрачность повысится, и злоупотреблений будет меньше.

Лана Самохвалова