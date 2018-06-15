Вехи недели: новый наряд Тимошенко, живительный эликсир для Ющенко и расставание с Черномырдиным

Вчерашние сторонники создания широкой коалиции уличали друг друга в авторстве наиболее одиозных инициатив. Президент воспрянул духом и констатировал отсутствие «украинского прорыва». Леонид Черновецкий получил пролонгацию полномочий от Конституционного Суда. Виктор Черномырдин покидает Украину.

Как показывает развитие событий, сторонники создания широкой коалиции являются тайными поклонниками мыльных опер. По крайней мере, отношения между ними сегодня, после окончания диалога, развиваются так, что герои «Санта-Барбары» кажутся профессионально непригодными. Сюжетный поворот, ознаменовавший крах переговоров, заставил представителей и БЮТ, и Партии регионов немедленно достать закопанный «топор войны» и возобновить информационное противостояние. Ничего удивительного – раз и Янукович, и Тимошенко решили принимать непосредственное участие в президентской кампании, их командам предстоит действовать в соответствующем формате.

Юлия Владимировна, к примеру, позиционирует себя в качестве консолидирующей все парламентские силы персоны, плюющей на собственный рейтинг ради спасения страны от кризиса. Образ беспроигрышный, но трудоемкий в исполнении. «Пятиминутки правды и презрения к Виктору Януковичу» несколько раз появлялись в телевизионных эфирах. В качестве спасения от политического кризиса лидер БЮТ обещает подарить украинскому обществу и всему человечеству новый вариант Конституции с выборностью судей и беспрецедентными правами оппозиции. При этом не нашедшие поддержки среди украинцев идеи о пролонгации полномочий Верховной Рады и избрании Президента в парламенте Тимошенко относит на авторство Виктора Януковича. По всей видимости, в сезон отпусков премьер устроит промо-тур с новым вариантом Основного Закона по стране. Говорят, ей уже шьют наряды, на которых будут фигурировать убойные цитаты из новой «сердечной» Конституции.

Виктор Янукович себя чувствует не в пример спокойнее. Он даже пообещал не распускать Верховную Раду в случае своего избрания главой государства и для демонстрации равноудаленности от групп влияния назначил главой своего избирательного штаба Николая Азарова – Николай Янович, как известно, стоял у истоков Партии регионов. Янукович и его верный конституционный соратник, первый вице-спикер Александр Лавринович, признали, что консультации с БЮТ на предмет внесения изменений в Конституцию проходили больше года, что свидетельствует: многовекторность не только была внешнеполитической стратегией Леонида Кучмы, но и является инструментом Юлии Тимошенко.

Виктор Ющенко ощущал себя победителем над «ширкой», разделив триумф с представителями общественности и средств массовой информации. Похоже, на радостях глава государства оказался излишне расточителен в похвалах. Зато в критических оценках работы правительства Президент последователен и стабилен. В ходе встречи с губернаторами Виктор Андреевич констатировал, что украинского прорыва не произошло, правительство ушло в политику, а потому именно главам областных администраций предстоит воплощать власть на местах. Заботливая Вера Ивановна уже заказала закрытые социологические исследования, призванные отразить рост президентского рейтинга вследствие ее управления президентским секретариатом и стать живительным эликсиром для Ющенко перед стартом избирательной кампании.

Владимир Литвин проиграл соревнование по противодействию «ширке» своему предшественнику на посту спикера парламента Арсению Яценюку. Тот инициировал всеукраинский референдум, призванный вернуть украинцам народовластие. Владимиру Михайловичу оставалось только подтвердить аутентичность появившегося в СМИ проекта конституционных изменений от БЮТ и Партии регионов, посетовав, что ему не разрешили в нем даже запятую изменить. Чтобы сохранить политически выгодную, хотя и беспокойную позицию «между умными и красивыми», Литвин продвигает идею скорейшего назначения даты президентских выборов. Судя по тональности последних заявлений спикера, он вновь предпочтет роль не участника президентской кампании, а рефери-посредника.

Был повод для радости у столичного мэра Леонида Черновецкого – Конституционный Суд принял решение о том, что срок полномочий местной власти, избранной на досрочных выборах, равен сроку мэров и советов, избранных в ходе плановых выборов. Отдельные представители БЮТ заявили, что Конституционный Суд «подмазали» внушительной суммой, так и не представив доказательств. Впрочем, это лирика. Реальность – именно Черновецкий будет хозяином положения в столице во время президентской кампании, что заставит фаворитов гонки искать с ним общий язык.

Меньше повезло другому «Че» - накануне Дня России Виктор Черномырдин перестал представлять РФ в Украине, где отработал рекордный для дипломата срок в 8 лет. Виктор Степанович был не просто дуайеном посольского корпуса, но и активным участником украинских политических процессов. На смену главному златоусту постсоветского пространства, вероятно, прибудет профессиональный дипломат, что вовсе не означает кардинальных изменений в подходах Москвы к выстраиванию отношений с Киевом.

Евгений Магда