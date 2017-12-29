Обнародованы указы Порошенко о реорганизации местных судов

На сайте главы государства обнародованы указы президента, которыми предусмотрена ликвидация местных судов и создание вместо них окружных.

В соответствии с указом №449 / 2017 «О ликвидации и создании местных общих судов», в Украине ликвидируются 117 районных судов и вместо них образуются 50 окружных судов.

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Кроме того, на сайте президента размещен указ №450 / 2017 «О ликвидации и создании местных общих судов». Согласно этому документу, в стране вместо ликвидированных 25 городских районных судов образуется 25 окружных судов.

Также указом президента №451/2017 «О реорганизации местных общих судов» образуется еще 205 окружных судов.

Согласно указу главы государства «О ликвидации апелляционных судов и образовании апелляционных судов в апелляционных округах» №452/2017, в Украине ликвидируется 27 апелляционных судов и вместо них образуется 26 апелляционных судов в апелляционных округах.

В свою очередь указом президента №453/2017 «О ликвидации хозяйственных судов и образовании окружных хозяйственных судов» предусмотрена ликвидация 27 хозяйственных судов и создание вместо них 27 окружных хозяйственных судов.

Кроме того, указ главы государства №454/2017 «О ликвидации апелляционных судов и образовании апелляционных хозяйственных судов в апелляционных округах» ликвидирует 8 апелляционных судов и образует вместо них 7 апелляционных судов в апелляционных округах.

Указы подписаны президентом 29 декабря и вступают в силу со дня опубликования.