Генсек ООН приветствовал обмен заложников на Донбассе

Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш приветствовал обмен заложников на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дуджаррик.

Гутерреш высоко оценивает работу всех причастных к процессу.

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"Он надеется, что этот гуманитарный акт может стать положительным шагом на пути укрепления доверия между сторонами, и призывает все стороны принимать дальнейшие меры в этом духе, в частности, полностью уважая и соблюдая соглашение о прекращении огня и продолжая работать вместе, чтобы выполнить все свои обязательства по Минским соглашениям", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложниками. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.