Яценюк купил в подарок два кактуса с большими колючками

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает необходимым решение социальных проблем молодежи в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Севастополе, где сегодня принимает участие в праздновании 226-й годовщины города.

А.ЯЦЕНЮК считает, что если «проблемы не решить в ближайшей перспективе, в Украине так и не повысится рождаемость».

Он отметил, что увеличение количества населения страны до 50 млн. человек является одной из важнейших задач государственной политики.

Во время празднования Дня города он посетил, в частности, Парад семейных пар, в котором приняли участие как молодожены, которые поженились в этот день, так и те, у кого свадьба была 50 лет назад.

Поздравляя молодоженов, А.ЯЦЕНЮК пошутил: «Держитесь, дорогие мужчины, и держите их, чтобы не убежали, дорогие женщины».

А.ЯЦЕНЮК каждой паре молодоженов подарил их первый семейный альбом и пообещал, что как только у них родится по второму ребенку – сразу приедет с ценными подарками.

Также во время празднования Дня Севастополя А.ЯЦЕНЮК приобрел два кактуса с большими колючками. Он сообщил, что купил их «в подарок двум украинским политикам, которые много себе позволяют», не став при этом называть их фамилий.

Лидер «Фронта перемен» напомнил журналистам, что был министром экономики Крыма, и «с женой и детьми каждые выходные приезжал в Севастополь». «Когда меня пригласили на День города, я просто посчитал обязанностью своей приехать, пообщаться с горожанами», - добавил А.ЯЦЕНЮК.