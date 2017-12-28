"Тяжелые испытания позади": Порошенко рассказал, с чем Украина завершает 2017 год

Украина завершает 2017 годом рядом важных достижений и успехов во внедрении реформ. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщает пресс-служба президента.

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По словам главы государства, одним из важнейших является продолжение поддержки Украины Европейским Союзом и странами мира в борьбе за отстаивание независимости, суверенитета и территориальной целостности.

«Европейский Союз продемонстрировал единство с нами и продлил санкции против Российской Федерации, несмотря на то, что для них это непростое решение. Решение солидарности с Украиной, поддержки Украины, поддержки нашей большой 45-миллионной нации для них является приоритетом, потому что справедливость и правда с нами. И агрессор должен заплатить свою цену. И к этому решению присоединились США, Япония, Канада, Австралия и большое количество союзников по всему миру», - подчеркнул Порошенко.

Президент считает также главным достижением 2017 года введение странами ЕС безвизового режима для украинских граждан.

«Безвиз, когда украинский паспорт стали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу. Железный занавес российской империи или СССР разрушен», - сказал он. Не менее значимым является решением о завершении ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС.

По словам президента, значимыми являются и продолжение программы децентрализации, по которой бюджеты территориальных громад выросли в семь раз, выросли их полномочия. Люди сами определяют, что делать, а это дает возможность строить и открывать новые школы, садики, больницы. «Сегодняшнее открытие отделения неотложной медицинской помощи является ярким тому примером», - сказал Порошенко.

Также он напомнил, что в 2017 году запущена судебная реформа и начал работу новый Верховный суд, сформированный по беспрецедентно новому, прозрачному принципу.

Кроме того, строятся дороги по всей Украине - более 300 км дорог построено и капитально отремонтировано.

«Уверен в том, что сейчас самые тяжелые испытания уже позади. Правительство должно ускорить темпы экономического роста, и президент сделает несколько важных инициатив по улучшению инвестиционного климата», - сказал он.

Глава государства напомнил, что Украина поднялась со 153-го места в рейтинге Doing Business до 76-го. «Это наибольший прогресс, который продемонстрировала какая-либо страна за какое-либо время», - сказал он.

В то же время Порошенко выразил убеждение, что этого недостаточно, и экономика должна подниматься быстро для того, чтобы были возможности для реализации дальнейших реформ.