Ющенко терпит самодеятельность Януковича лишь по тактическим соображениям

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что обеспечение европейской и евроатлантической интеграции, а также наполнение реальным содержанием статуса Украины, как регионального лидера является для Совета национальной безопасности и обороны исключительно важной задачей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на заседании СНБО в Киеве.

«Я понимаю ту деликатность и вызовы, которые стоят, в том числе, перед политическими силами в этом вопросе: как корректно, но динамически нам стоит приближать эту позицию как стратегическую. И я с терпением отношусь к проявлениям, которые не отвечают положениям Универсала национального единства, закона об основах национальной безопасности – исключительно исходя из тактических соображений. Убежден, что наш политический диалог, понимание приведут к тому, что мы будем иметь консолидированный, общеполитический внешний курс», - заявил В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что подобные вызовы существовали не только перед Украиной, но и перед многими нациями, которые блестяще с ними справились.

«Главное – это держать “круглый стол”, вести диалог и не разделять сказанное слово с тем делом, которое мы делаем», - сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к присутствующим, отметив, что такой подход и будет ответом для избирателей, для интересов нации, а также этим подходом руководство государства должно руководствоваться в процессе определения внешнеполитического курса.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время в Киеве проходит заседание СНБО.

Заседание проводит Президент Украины В.ЮЩЕНКО, также в нем принимают участие премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК, экс-секретарь СНБО Владимир ГОРБУЛИН, первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ, вице-премьер-министр Украины - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир РЫБАК, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, председатель СБУ Игорь ДРИЖЧАНЫЙ, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ, другие руководители центральных органов власти.