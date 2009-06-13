Литвин: кто говорит, что ВР источник коррупции, хочет к этому источнику

Предложения из Секретариата Президента о проведении досрочных выборов парламента свидетельствуют о попытках «обеспечить свое будущее».

Такое убеждение высказал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в интервью телеканалу «Рада», комментируя заявление секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ по поводу необходимости проведения внеочередных выборов народных депутатов.

Он отметил, что те, кто говорит, что ВР - «это источник коррупции, корыто» наверное знают о чем говорят. При этом спикер добавил, что «все хотят возле этого корыта растолкать других и вернуться к власти». В.ЛИТВИН считает, что это понятно, поскольку после президентских выборов для многих встанет вопрос трудоустройства.

В то же время председатель ВР считает, что заявление о необходимости проведения досрочных парламентских выборов имеет «благоприятную почву в человеческом измерении».

Как сообщалось, в интервью одному из отечественных изданий Р.БОГАТЫРЕВА высказала мнение, что нынешний политический кризис, обострившийся после срыва переговоров о “широкой” коалиции в составе БЮТ и Партии регионов, можно решить “сугубо цивилизованным способом - через досрочные парламентские выборы”.