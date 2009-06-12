Украина может получить цену на газ, самую высокую в мире - считал Яценюк

Возвращение внешних долгов станет одной из главных проблем для новоизбранного Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе инициативы “Фронт перемен”, такое мнение в интервью журналистам в Херсоне высказал народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК.

“Для нового Президента и нового правительства самым сложным вопросом будет “что делать с тем счастьем, которое привалило” и которое насобирали все предыдущие правительства”, - считает А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, вопрос энергетической безопасности может стать проблемой для Украины.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что, в соответствии с условиями украинско-российского газового контракта, цена на газ для Украины привязана к цене на нефть, и потому существует угроза, что украинцы “могут получить самую высокую цену на газ в мире - около 600 долларов за тысячу кубометров”. “Кто будет платить за этот контракт?!”, - спросил он.

При этом политик предположил, что из-за повышения цены на газ вскоре тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения вырастут.

В то же время А.ЯЦЕНЮК отметил, что правительство перед президентской кампанией не хочет повышать тарифы, а это приводит к неспособности НАК „Нафтогаз Украины” рассчитаться с Россией за газ.