Черномырдин напоследок спел Украине дуэтом с Бабкиной (фоторепортаж)

На вчерашнем торжественном приеме по случаю государственного праздника Российской Федерации – Дня России Виктор Черномырдин последний раз появился на публике в статусе Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Украине. (Вчера президент России Дмитрий Медведев своим указом освободил Виктора Черномырдина от должности и назначил его своим советником, специальным представителем президента по вопросам экономического сотрудничества с государствами - участницами Содружества Независимых Государств).

По данным СМИ, причиной отставки Черномырдина стало состояние здоровья посла. "Он довольно серьезно заболел, к тому же дает о себе знать почтенный возраст. В определенные периоды это даже мешало ему исполнять обязанности посла", - сообщило издание Коммерсант-Украина со ссылкой на источник. Черномырдин еще зимой сам подал просьбу об отставке, но Медведев до сих пор тянул с указом из-за ноты МИД Украины, которую в феврале 2009 года российскому послу вручил министр Владимир Огрызко, и в Москве побаивались, что “несвоевременная” отставка может быть расценена как уступка украинской стороне.

Прощальный выход на публику Виктора Черномырдина в Киеве больше напоминал ностальгическую встречу нового-старого украинского политикума.

В российское посольство пожаловали экс-президент Леонид Кучма с супругой...

...бывший спикер Верховной Рады, а нынче – самый “принципиальный” нардеп от НУ-НС Иван Плющ...

...бывший и, так сказать, действующий спикер ВР Владимир Литвин, которому очевидно удалось сохранить добрые отношения с бывшим Президентом Украины...

...почти что бывшая секретарь РНБО Раиса Богатырева (если верить неофициальной информации, Виктор Ющенко собирается провести рокировку, поменяв местами ее и Юрия Еханурова).

Условно новая, то есть "свежеиспеченная" политэлита также была представлена, скажем так, лицами, к которым страна привыкала годами. К Черномырдину заглянула и глава Секретариата Ющенко - Вера Ульянченко.

Экс-посол спел для почтенной публики дуэтом с неувядающей Надеждой Бабкиной.

И напоследок хозяйским глазом окинул экспонаты, предназначенные для церемонии открытия нового здания Российского центра науки и культуры.

Тем временем в прессе обсуждаются возможные кандидаты в преемники Черномырдина. Наиболее вероятным называют 59-летнего заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, который в ведомстве исполняет обязанности куратора отношений с Украиной.