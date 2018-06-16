Как до выборов скрыть последствия газовых соглашений?

Тимошенко выступает категорически против повышения тарифов в 2009 году. Понятно же – президентские выборы приближаются... Прозрачных договоренностей она не хочет, потому что тем самым признает убыточность январских соглашений... Информационные сообщения за один день, 11 июня, свидетельствуют, в какую бездну катится газовый комплекс страны. Заявления Президента Украины, премьер-министра Тимошенко, руководителя Нафтогаза Диденко все больше напоминают сообщения с фронтов и подтверждают, что руководящие лица не ведают, как дальше обеспечить функционирование газового комплекса страны.

Так, Президент Виктор Ющенко заявляет , что долговые обязательства НАК «Нафтогаз Украины» на сегодня составляют 80 млрд. грн. По его словам, за 18 месяцев объем долговых обязательств компании вырос с 26 до 80 млрд. грн. При этом Президент оценивает штрафные санкции Газпрома к Нафтогазу Украины за недобор газа только в первом полугодии 2009 года в 40 млрд. грн.

“Мы сегодня имеем 40 млрд. грн. штрафных санкций, которые не применены. Что это за государственный подход? Я не понимаю, каким образом будет урегулирована ситуация и в 2010 году”, – сказал Ющенко.

Характерно, что в то время как госпожа Тимошенко безостановочно заверяет, что в газовом королевстве все спокойно и это лишь Ющенко безосновательно нагнетает страсти вокруг Нафтогаза, – первый заместитель председателя правления НАК Игорь Диденко просит предоставить дополнительно государственные гарантии для получения кредитов на сумму 15 млрд. грн. для закупки импортного газа, который должен быть закачан в подземные хранилища, а кроме того, для стабилизации финансового состояния компании предлагает списать штрафы и пеню по уплате налогов, что даст возможность дополнительно мобилизовать 300–400 млн. грн. Это при том что долговые обязательства и так уже составляют 80 млрд. грн. Понятно, что это может дать Нафтогазу возможность получить оборотные средства для своей операционной деятельности, но финансовое состояние все равно будет только ухудшаться, учитывая несоответствие цен, по которым газ импортируется и по которым потом продается населению и предприятиям теплокомуненерго.

Когда в январе 2009 года практически все эксперты говорили о крайне убыточных условиях подписанных руководством Нафтогаза соглашений под прямым давлением госпожи Тимошенко, нас заверяли, что они выгодны. А теперь премьер-министр выступает категорически против повышения тарифов в 2009 году. Понятно же, президентские выборы приближаются, и избиратели не должны пока еще почувствовать последствия тех позорных соглашений. Президент говорит: «Чтобы премьер-министр, министры финансов, экономики поняли – если они хотят быть такими сладкими, то должны щедро финансировать свои сладости. Хотите иметь административную цену – пожалуйста, национальной компании компенсируйте этот разрыв (цен на газ). Нельзя декларировать цены, которые приводят к банкротству компании”. Юлия Владимировна отвечает : “Дыры, которые возникли в бюджете газового монополиста, правительство закрывает путем увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины” на 18,6 млрд. гривен – до 24,1 млрд. гривен”.

Но денег в действительности у правительства нет, потому уставной капитал будет увеличен за счет правительственных долговых обязательств. То есть граждане, бесспорно, почувствуют последствия газовых соглашений госпожа Тимошенко, но позже – в 2010 году и дальше, когда вместо повышения зарплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам правительство страны будет вынуждено погашать долговые обязательства, сделанные под руководством премьер-министра Тимошенко. Но то в любом случае будет уже другое правительство. Юлии Владимировне нужно продержаться лишь до президентских выборов. А там она или станет Президентом страны, или проиграет – и тогда премьером ей все равно не быть.

То, что Нафтогаз - банкрот, понятно всем. Вот официально это признать и, создав на базе Нафтогаза – в соответствии с Брюссельской декларацией две новых компании (одна из которых будет отвечать за деятельность ГТС, другая – за приобретение импортного газа и продажу его украинским потребителям), провести переговоры при участии Еврокомиссии для подписания более прозрачных и взаимовыгодных газовых соглашений с Газпромом, – готовы не все. Точно этого не хочет госпожа Тимошенко, потому что тем самым признает убыточность январских соглашений, кроме того, ее личные интересы в этих соглашениях уж точно не будут учтены. Вместо этого Юлия Тимошенко повышает уставной капитал Нафтогаза, чтобы тот имел чем рассчитаться по многомиллиардным штрафам Газпрома.

Похоже, даже у руководства Нафтогаза нет понимания, что же дальше делать с компанией и расчетами за потребленный газ. Так, господин Диденко во время совещания о финансовом состоянии компании, которое прошло 11 июня под председательством Президента Ющенко, начал жаловаться на то, что частные облгазы не рассчитываются за потребленный газ, хотя физические лица почти полностью выполняют свои обязательства.

Проблема действительно не нова. Правда, почему-то все забыли, как такая же проблема возникла в конце девяностых годов с украинскими облэнерго и как она была разрешена. Напомню. Весной 2000 года, кстати, при активном участии госпожи Тимошенко, которая нашла «чемоданы важных аргументов» для коммунистов, и те поддержали законодательные изменения относительно функционирования энергорынка, была внедрена система расчетов за потребленную электроэнергию через расчетные центры.

Почему же сейчас этого не делают? Ответ тоже очевиден. Дело в том, что тогда, кроме введения новой схемы расчетов, одновременно внедрили формульний подход к определению тарифов на транзит электроэнергии по электросетям. И тариф предусматривал окупаемость расходов, в частности обеспечивал инвестиционную составляющую. Если же сейчас на это пойти, то это вынудит повышать тарифы на транзит по газовым сетям, которые находятся в аренде у облгазов, а это, в свою очередь, будет означать необходимость повышения тарифов на газ для населения. А вот этого так не хочется делать – президентские же выборы, понимаете…

Вот только расплачиваться за непрофессионализм и коррумпированность нынешних руководителей все равно придется гражданам страны. Но не сейчас – после выборов, и, как говорят, платить придется сполна, по гамбургскому счету.

Борис Кушнирук