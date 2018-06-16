Янукович сделал шаг навстречу своей политической катастрофе

К политическому неудачнику Виктору Ющенко присоединяется еще один Виктор... После поражения на президентских выборах ПР будет искать замену Януковичу... Сейчас самое лучшее время для заключения договора между ПР и БЮТ...

Янукович хочет вернуться к переговорам с позиции силы

Все развивается очень быстро. Еще вчера весь киевский политический бомонд – политики, журналисты и политологи – бурно обсуждал плюсы и минусы широкой коалиции между БЮТ и ПР, а сегодня лидер Партии регионов Виктор Янукович вдруг отказался от всех своих обещаний и решил участвовать в прямых президентских выборах, остановив весь переговорный процесс.

Я почему-то уверен, что своим успехом он решил укрепить собственную позицию и после президентских выборов опять начать переговоры с Тимошенко, но уже из позиции силы.

В день большого православного праздника Троицы Янукович сделал громкое заявление о прекращении переговоров с БЮТ и о своем решении участвовать в прямых президентских выборах. Возможно, он еще и изменит мнение, потому что настоящий политик рассуждает не только сердцем, но и умом. Но, если слухи о «сердечном» решении Януковича получат подтверждение, то это будет значить, что он подставил прогрессивный партийный актив Партии регионов, который уже был готов совместно с БЮТ руководить государством с целью выхода из кризиса, а также ступил на тропу принятия решений, опасных и непредвиденных как лично для себя, так и для возглавляемой им партии. Теперь судьба этой политической силы в руках Виктора Федоровича, а потому она вынуждена лишь ожидать традиционного для нее результата на президентских выборах. Чуда не случится. После президентских выборов «большое сердце» Януковича долго будет подсказывать ему многочисленные причины и объяснения поражения. Но это не спасет ни Партию регионов, ни ее лидера. Однако сильнее всего пострадает Украина. Страна на полгода окунется в бездну политической нестабильности и борьбы за власть на всех фронтах.

Мы предупреждали о возможности такого развития событий, но по-прежнему уверены, что самое лучшее время для переговоров и заключения договора между ПР и БЮТ именно сейчас. Страна остро чувствует потребность в консолидации политических и экономических сил. Сегодня страдают от кризиса как Восток, так и Запад Украины. Впервые крупные олигархические группы вынуждены сотрудничать ради выхода из кризиса и укрепления Украинского государства. Население нашей страны устало от многолетнего политического противостояния между политиками Запада и Востока Украины.

Силы БЮТ и Партии регионов, наибольших политических игроков, почти одинаковы. Ни одна из сторон не может в одиночку победить ни экономический кризис, ни справиться с политическим противником. Поэтому, если прямые президентские выборы состоятся, то переговоры о сотрудничестве двух политических сил придется возобновлять, но уже в неудобной ситуации конфликта на выборах. Кроме того, мы получим болезненную дорогу в никуда, на которой опять развернется яростная борьба между избранным Президентом, украинским парламентом и Кабмином. Однако теперь договориться будет уже сложнее, потому что экономический кризис углубится и дополнится полноценным и неуправляемым политическим кризисом. А политические противники – две крупнейшие партии БЮТ и ПР – сделают все, чтобы сорвать «миротворческий процесс». Ведь это кратчайший путь развалить политические силы и занять их места. И опять все сначала. Любой новоизбранный Президент быстро потеряет в условиях углубляющегося кризиса доверие народа и будет опять вынужден идти на компромиссы со своими политическими противниками. А население ждет еще большее разочарование. И так по кругу...

У Украины не очень много политических путей.

Консолидация, противостояние или диктатура?

Первый – это открытый союз между ПР и БЮТ, основанный на демократических принципах. Это крайне тяжелое и ответственное решение для обеих политических сил, которое требует невероятного мужества и напряжения, а главное – соблюдения принятых договоренностей.

Кстати, первый такой негласный договор заключили между собой в 1991 году коммунистическая верхушка УССР, «красный директорат» и национал-демократы. Это соглашение успешно просуществовало до 2000 года. В 2004 году новый публичный договор при участии международных гарантов оказался крайне неудачным и привел к тому, что страну лихорадило пять лет. Сегодня, в 2009 году, у нас есть шанс и необходимость заключить новое соглашение между ведущими политическими силами – БЮТ и ПР – с целью выхода из кризиса и выработки непротиворечивой и эффективной конституционной демократической машины. В процессе такого соглашения обе политических силы попадают в зону высокого риска, но в то же время получают перспективы выхода страны из кризиса и своего последующего политико-партийного развития.

Второй путь – это традиционный путь выборов и перевыборов, которые ничего не решат, а лишь будут воспроизводить политические конфликты на фоне экономического, социального и политического кризиса. Мы прекрасно понимаем, что от президентских и последующих парламентских выборов Украине не станет легче, потому что дело не в новых людях или новых политических силах, а в нехватке эффективной политико-конституционной машины, которая давала бы возможность намертво связать власть и ответственность, консолидации и мобилизации общества, а также возможности быстрого принятия государственных решений.

Третий путь – это путь диктатуры... Можно лишь представить, какие страдания и испытания ждут молодое Украинское государство и общество на этом пути.

Наконец – четвертый политический путь – это путь внешнего контроля и управления, когда Запад и Москва будут вынуждены заниматься уже не экономическим дефолтом Украины, а социально-политической катастрофой нашей страны. А это означает реальную потерю государственной независимости страны как условия выхода из кризиса.

Как показал анализ основных вариантов политического кризисного развития Украины, все они непривлекательны ни для элиты, ни для народа. Поэтому мы еще имеем время и силы выбирать наиболее благоприятные и наименее опасные пути выхода из кризиса. Таким образом, путь консолидации политических и экономических элит, отказ победителя от попытки захватить всю полноту власти, открытое принятие ответственности за выход из кризиса являются не только нашим историческим шансом, но и неизбежностью. Дальше продолжать «собачьи бои» между ведущими политическими силами опасно и неэффективно. Главным условием такого союза между ПР и БЮТ должны быть публичность соглашения и минимальный консенсус партийного актива обеих политических сил. Результатом союза должны были бы стать проект демократической Конституции Украины и реальный план выхода из кризиса.

Украинская политика – не российская рулетка

В действительности, во время кризиса нам нужные два соглашения. Первая – пакт элит, представленных в первую очередь политическими силами БЮТ и ПР. Он открыт и для других. А вторая – это общественное соглашение между властью и народом.

Да, это крайне тяжелые условия, требующие взаимозависимости и сотрудничества обеих сторон. Однако более чем за пять лет мы привыкли жить в логике конфликтов, расколов и нарушения взятых обязательств. Никто никому не доверяет: ни политики, ни народ. Страна привыкла, что политики раскалывают население на две части – Запад и Восток, а также умело уходят от политической ответственности. Все это можно хотя бы частично остановить в договоре между ПР и БЮТ в новых правилах политической игры. И во многом от нас будет зависеть, во что превратится это соглашение – в заговор политиков и большую неудачу Украины или пакт элит, которые возьмут на себя ответственность за судьбу страны.

А решение Виктора Януковича отказаться от процесса переговоров означает, с одной стороны, большую политическую ошибку, поскольку он в любом случае проиграет президентские выборы Юлии Тимошенко и будет вынужден опять садиться за стол переговоров. А с другой стороны, его поступок свидетельствует о том, что он боится брать на себя тяжелую политическую ответственность за общий выход страны из кризиса, боится трудностей на этом пути и критики своего окружения. Значит, договариваться с ним после выборов будет еще сложнее и опаснее. Виктор Федорович не выполнит обязательств перед своими политическими партнерами, ведь политика – это не «российская рулетка», как хочет убедить всех Янукович, где от одного шага решаются все проблемы сразу – пан или пропал...

Таким образом, к откровенному политическому неудачнику Президенту Виктору Ющенко уверенно присоединяется еще один Виктор. Лидер Партии регионов сделал смелый шаг навстречу своей политической катастрофе. Несмотря на разные стартовые условия, Янукович проигрывает президентскую гонку лидеру БЮТ и будет вынужден договариваться с ней. Поэтому после его поражения на президентских выборах партийному активу Партии регионов нетрудно будет найти ему на замену человека, который не будет принимать авантюрных решений в ущерб партии и думать не только сердцем, но и еще чем-то.

Виктор Небоженко, политолог