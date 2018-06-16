ПР сформировал штаб, опять всплыл Азаров

Янукович может быть абсолютно уверен, что никаких договоренностей c БЮТ и Тимошенко со стороны Азарова не будет... Все творческие силы Колесников отдает личному джихаду против Луценко...

После незабываемого выступления Януковича на фоне Лавры, старушек-паломниц и собственного охранника, когда он поставил крест на „ширке” и открыл дорогу к всенародным президентским выборам, ПР сразу взяла необычно высокий для себя темп действий. Для начала руководство партии демонстративно наказало „отступников” Чорновила, Богословскую и Кужель, исключив кого из партии, а кого из фракции. Потом на заседании президиума политсовета быстро утвердили руководителей президентской кампании Януковича.

Об этом пишет одно из печатных изданий с ссылкой на Анну Герман, столь самоотверженно помогавшую своему лидеру проводить исторический лаврский брифинг и любящую подчеркивать свою причастность к историческим событиям и решениям.

По предложению самого Януковича, главой избирательной кампании и избирательного штаба в одном лице был утвержден Николай Азарова. Это решение довольно символично. Доктор геолого-минералогических наук принципиально не сказал ни единого слова в поддержку „ширки” – кстати, в отличие от других „топ-спикеров” ПР. Достаточно вспомнить, как рьяно убеждали в прошлую пятницу у эфире в Савика Шустера в чрезвычайной полезности „ширки” для государства и народа Нестор Шуфрич, Ирина Акимова, Михаил Чечетов. Янукович может быть абсолютно уверен в том, что никаких компромиссов и договоренностей с БЮТ и Тимошенко со стороны Яновича не будет.

Кроме того, для „лидера” важен тот факт, что Азаров не будет отдавать предпочтений пожеланиям ни группы Фирташа, ни группы Ахметова, ни группы Клюева. Николай Янович – сам себе группа. И будет слушать исключительно Януковича. Нужно отметить, что принцип „единоначалия” въелся в плоть и кровь Азарова еще с тех времен, когда он верно служил Кучме на налоговых поприщах. Исключительно „Данилыч” был для него авторитетом и руководителем.

Последовательный симпатик ЕЭПа, Азаров в последнее время стал профессиональным критиком Юлии Владимировны и возглавляемого ею правительства. Эта критика зачастую слишком темна, вяла, перегружена цифрами и малодоступна для базового электората „регионалов”. Но это фоновое критическое „жужжание” все равно делает свое дело. Хотя количество и не переходит в качество, но формируется, говоря языком пиарщиков „устойчивая информационная среда”.

Зная традиционализм Азарова, нетрудно предвидеть, что он и дальше в такой же манере будет выпускать критические стрелы по Тимошенко. Теперь уже в новом ранге – руководителя кампании и штаба Януковича. Потому ближайшее будущее явно готовит нам знакомство с полным набором показателей инфляции, падения ВВП, роста внешнего долга, объемов невозвращенного НДС и многих других невероятно интересных для широкой аудитории цифр. Хотя, наверное, знаменитое „дапашливы”, чистосердечно брошенное в свое время первым вице-премьером – министром финансов Николаем Азаровим в сессионном зале парламента, запомнилось народу куда глубже, чем все его экономические выкладки.

Есть еще один важный аспект назначения Азарова. Бывший глава налоговой службы и министр финансов действительно набил руку по части контроля за финансовыми потоками. Вспоминается, как он на „пленках Мельниченко”, докладывая Кучме, упрекал нынешнего гражданина РФ Игоря Бакая в том, что его схемы раскроет даже „тупейший бухгалтер”. Сам Николай Янович никоим образом не считает себя „тупым бухгалтером” и, безусловно, способен раскрыть самые сложные схемы расхищения и отмывания средств, что не раз доказывал на практике. Особенно в отношении политических оппонентов Кучмы.

Насколько известно автору, эти таланты Азарова сейчас нужны Януковичу как никогда. Крадут в региональных организациях ПР просто безбожно. Автору приходилось общаться с работниками центрального аппарата ПР и нескольких региональных аппаратов (в частности, Николаевского, Житомирского, Винницкого). Доходит до того, что руководство областных и городских организаций разворовывает 100 (сто) процентов средств, которые им выделяются. На реальную работу не идет ни ломаной копейки. С такими подходами кампании не выиграть.

По словам людей из центрального аппарата ПР, аудит, проведенный представителями Ахметова относительно судьбы 8 млн. долларов, выделенных на последние массовые акции партии, показал: тупо разворовано по меньшей мере 5 млн. из них. После этого, считается, Ринат Леонидович наотрез отказался давать еще хоть какие-то деньги.

Однако назначение ближайшего соратника Ахметова Бориса Колесникова заместителем Азарова по „идеологии и креативу” может свидетельствовать, что самый богатый олигарх Украины все же тряхнет мошной на кампанию Януковича. Тем более что после всей чрезвычайно вредной для Тимошенко истории с „ширкой” шансы „лидера” на президентство высоки, как никогда. Поэтому приходится быть гибким и реалистичным. Несмотря на то, что Ахметов, по словам самих „регионалов”, отнюдь не в восторге от этой перспективы. Потому и отстаивал идею „ширки” и все делал для ее реализации.

А что касается „идеологии и креатива”, то при всем уважении к Колесникову автор должен отметить, что донецкому „суболигарху” намного лучше удаются кондитерские изделия под маркой „АВК”, чем всяческие там „идеологемы, перформансы и симулякры”. На эту кампанию он идет „с понижением”, поскольку в 2007-м Борис Викторович был начальником избирательного штаба во время парламентской кампании. Помнится, как тогда „анфан террибль” украинской политики Александр Волков назвал Колесникова „неадекватным начальником штаба”. И привел такой аргумент: “Его (Колесникова) обещания, что украинским женщинам за каждого нового ребенка будут платить от 12 тысяч до 50 тысяч грн., – это сказки для школьников”. Волков напомнил, что после прихода к власти в 2006 году “регионалы” в первую очередь свернули социальные программы, и Конституционный Суд признал это решение незаконным. “Премьер Янукович заявил, что в бюджете денег нет, а Колесников после этого сказал, что найти 30 миллиардов грн. – не вопрос", – отметил Волков.

Впрочем, похоже, все творческие силы души Колесников отдает сейчас личному джихаду против министра внутренних дел Юрия Луценко, по чьей милости мультимиллионер провел несколько месяцев в СИЗО.

Сопровождать в поездках Януковича будет Сергей Левочкин, претендующий на гордое звание „серого кардинала” ПР. Молодой, но опытный (экс-помощник Кучмы) политик известен своей непубличностью, въедливостью, организованностью и... принадлежностью к так называемой „группе Фирташа”.

Главный „орговик” штабу – бывший многолетний мэр Донецка Владимир Рыбак, которого уже стали было считать списанным в политический утиль. Но, по информации СМИ, помогло „старому лису”... несчастье. Якобы Василий Джарты, который вел это направление, получил переломы и травмы во время отдыха в Крыму. Потому Рыбак и получил шанс на вторую политическую молодость.

Вполне адекватной выглядит фигура первого вице-спикера ВР Александра Лавриновича как ответственного за юридическое сопровождение кампании. Юридическая и политическая квалификация Лавриновича – вне сомнения.

Судя по „личному составу” руководства штаба Януковича, кампания самого рейтингового кандидата вряд ли будет отличаться новизной и креативностью, но будет достаточно организованной, спланированной и контролируемой. Если, конечно, спонсоры ее хорошо профинансируют.

Но это уже совсем другая тема.

Николай Писарчук