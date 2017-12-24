Украина вводит биометрический контроль для россиян раньше, чем планировалось - с 27 декабря – Шкиряк

Мобильные комплексы биометрического контроля заработают в местах потенциального нелегального пересечения государственной границы между Российской Федерацией и Украиной с 27 декабря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Шкиряк.

«С 27 декабря 2017 будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами», - написал он.

Также Шкиряк напомнил, что 1 января 2018 уже с 00.01 каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять отпечатки пальцев и «весь комплект биометрических данных».

«Все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по словам министра иностранных дел Павел Климкин, после запуска с 1 января 2018 пограничной системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства планируется введение контроля за перемещением российских граждан на всей территории Украины.

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"С 1 января будет введена система регистрации биометрических данных. Это реально первый этап. Второй этап - это будет заявление, которое пойдет соответственно в Государственную миграционную службу, копия ее будет направлена в МИД. И третий этап, он находится в состоянии создания - это контроль за перемещением российских граждан на всей территории Украины", - сказал глава МИД.