Что думали в мире, когда Украину хотели разделить на двоих

Коалиция между Партией регионов и БЮТ не состоялась. Как реагировала Европа, Америка на то, что Украина каким-то утром могла проснуться парламентской республикой? Об этом мы спросили у заграничных экспертов. Аркадий Мошес, руководитель программы «РОСИЯ–ЕС» Финского института международных отношений: ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ ОТ ПР–БЮТ БЫЛ ГРОМОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА

За рубежом, думаю, немногие понимали, что происходило.

Придание огласке текста проекта изменений в Конституцию, которые угрожали тем достижениям демократического процесса, что состоялся в Украине за последние пять лет, было громом среди ясного неба.

Очень хорошо, что все-таки в силу – не важно уже каких причин – Украину не удалось перевести в категорию стран псевдодемократического политического процесса. Хорошо, что не был сделан последний шаг перехода за эту грань, однако все равно определенное негативное впечатление останется. Потому что это совершенно серьезно обсуждалось и готовилось на рассмотрение парламента.

Имидж Украины сегодня настолько подорван, что его в отличие, например, от того, что был три года назад, еще можно как-то испортить, но уже некардинально.

Как по мне, это очень грустно, потому что у Украины действительно были шансы на другое отношение к себе со стороны Европы. Но, к сожалению, из-за того, что происходило за последние год-полтора Украина лишилась этих шансов.

Сейчас Европа живет в ситуации второй или третьей волны усталости от Украины. Украину начинают воспринимать как головную боль, а не как потенциальную возможность Европы. Это очень плохо, и в краткосрочной перспективе с этим что-то сделать невозможно.

Относительно Януковича. Говорят, имидж Виктора Януковича постепенно улучшается. Это неправда. Просто понимание его в Европе становится более адекватным, потому что на протяжении многих лет о Партии регионов писали то с подачи российской прессы, то в силу привычки упрощать – писали, что он возглавляет пророссийскую силу. И объяснить людям, что это не совсем так, было очень тяжело. То есть эта сила руководствуется более сложным набором интересов.

Думаю, сейчас, после того, как Янукович, безусловно, красиво в имиджевом плане выступил как спаситель идеи прямых президентских выборов, это прибавит ему определенных баллов. Однако я бы не придавал этому большого значения, потому что Европа определилась относительно Украины. Она будет иметь дело с тем правительством, которое выберет украинский народ. В принципе, она с этим определилась еще в 2004 году.

Тот, кто будет отстаивать демократические институты, процедуры, демократическую легитимность, будет всегда выигрывать.

Думаю, от прежних экстравагантных «оранжевых» лидеров Европа достаточно устала.

Для Европы Украина находится сегодня в определенной паузе, то есть новой политики относительно Украины в ближайшее время не будет, кто бы не пришел к власти. Для европейцев ничего не значит повышение или снижение рейтингов, они хотят проведения реформ. Но поскольку этого не будет первые несколько месяцев точно, то Европа просто будет выставлять Украине определенные флажки, за которые нельзя переходить.

Гжегош Громадський, эксперт польского Фонда имени Стефана Батория: ЕСЛИ БЫ МЕРКЕЛЬ ХОТЕЛА, ОНА БЫ НАШЛА ВРЕМЯ ДЛЯ ТИМОШЕНКО

Ни в экспертной среде, ни в журналистской в Польше еще не успело сформироваться мнение относительно серьезных изменений конституции Украины и парламентского альянса.

Конечно, я считаю, что выбор политического строя Украины – это внутреннее дело Украины. Однако, думаю, подобные изменения должны согласовываться с украинским обществом.

Почему Ангела Меркель не встретилась с Тимошенко во время ее визита в Польшу? Я не знаю, точно ли готовилась такая встреча, но мотивацию «не нашлось времени» я воспринимаю с улыбкой. Если бы Меркель хотела, она бы нашла время для встречи с Тимошенко.

Причина простая, думаю, Германия тоже еще не сформировала свое мнение.

Я не могу точно сказать, какой была бы реакция евросообщества, однако, думаю, все бы придерживались мнения, что такие серьезные изменения должны проводиться демократическим путем.

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел Украины: ТЯЖЕЛО ПОНЯТЬ – ЭТО ДЕМОКРАТИЯ ИЛИ УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ

Ситуация в любой стране – это внутренняя ситуация. Но, конечно, она не может выпадать из поля зрения международного сообщества, поскольку всякое развитие внутриполитической ситуации настораживает, прежде всего соседние страны. Также она имеет свой резонанс на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях.

Что касается Украины, то было тяжело понять, что в действительности происходит: будет ли идти страна демократическим путем, или сосредоточится на узурпации власти. Конечно, такие вещи, в период глобализации и демократизации мироустройства, не могли не тревожить наших партнеров.

Сегодня еще тяжело сказать, как в Европе воспринималась наша ситуация. В любом случае подтверждение того, что Украина будет идти демократическим путем, что она не отступает от основных постулатов, которые были провозглашены в начале ее независимости и подтверждены в ходе становления нашей государственности, является убедительным свидетельством того, что страна остается в когорте тех демократических государств, которые исповедуют свободу, уважают права человека, поддерживают демократические институты. Это является главным.

Для международного сообщества, особенно для Европы, важно, чтобы на этом континенте поддерживалась необходимая стабильность.

Сергей Коноплев (США), руководитель Гарвардской программы Черноморской безопасности: НУЖНА НЕ КОАЛИЦИЯ, А ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ Если взять американские СМИ, то они никоим образом не комментировали создание этой коалиции. Они давали только фактаж, то есть, что происходит. Потому что, как известно, создание коалиции в Украине – это такое себе национальное противоречие. Каждая коалиция, которая создается, потом, если не сразу, то спустя некоторое время, прекращает свою деятельность.

То есть коалиция в Украине имеет только временный характер для решения некоторых политических вопросов...

Для Украины, чтобы поднять имидж, нужна не коалиция, а нужен просто здравый смысл, политическая воля украинской элиты...

Возможно, уже стоит подумать о том, чтобы пришли третьи силы. Например, Яценюк, Гриценко... Они, конечно, имеют мало политического опыта, однако, думаю, население поставило бы на них. Поскольку общественности уже надоели те многочисленные безрезультативные коалиции.

Я читал тот проект Конституции, который Партия регионов и БЮТ было согласовали... Все, с кем я разговаривал, выражали большие сомнения, что у этих политических сил дойдут руки до принятия документа. Никто из серьезных комментаторов, экспертов по Украине не считал это важным.

Почему? Просто никто не верил, что такая коалиция будет создана. Изменения, которые планировалось сделать, были достаточно радикальны: заморозить выборы на пять лет. Это не было то, что называется проектом конституции, это был конституционный переворот, который хотели узаконить.

Хотя Янукович и вышел из переговорного процесса, однако вряд ли в Америке изменится мнение о нем.

У меня лично не было никаких сомнений, что этой коалиции не будет, потому что люди, которые договаривались, – как вода и масло. Янукович хотел стать Президентом, а Юля – сильным премьером. И чтобы ей никто не мешал.

Опрашивала Оксана Климончук