Печальный опыт Буратино (на заметку спонсорам президентской кампании)

За чувством глубокого удовлетворения, возникшим в обществе после отказа Виктора Януковича и Юлии Тимошенко создавать широкую коалицию в парламенте и менять Конституцию, как-то затерялся интересный нюанс. И Виктор Федорович, и Юлия Владимировна собираются вернуться к перспективной теме конституционных изменений после президентских выборов.

Это очень по-украински: если что-то не получилось с первого раза, в условиях относительного паритета сил между партнерами, пообещать попробовать осуществить процедуру еще раз, когда положение будет максимально выигрышным, а электоральная поддержка значительной. Впрочем, любому будущему победителю президентской гонки не стоит рассчитывать на симпатии абсолютного большинства сограждан, ведь кризис бьет не только по экономике, но и уменьшает политическую активность украинцев.

Видимо, следует напомнить, что перед новоизбранным главой государства премьер и правительство не слагают свои полномочия, а Верховная Рада не прекращает свои полномочия по случаю завершения президентской кампании. К тому же и Янукович, и Тимошенко являются вождями политических сил, каждая из которых располагает не менее чем третью голосов в депутатском корпусе – без их участия проводить конституционные изменения затруднительно. Выборы Президента, об участии в которых заявили и вождь «регионалов», и лидер БЮТ, традиционно консолидируют вокруг кандидата группу поддержки, особенно если в ней есть обладатели депутатских мандатов. Обычно в таких случаях парламентариям не до демонстрации собственной позиции: либо берет верх корпоративный дух, либо прекращается политическая карьера.

Если исходить из посыла Юлии Тимошенко, что Виктор Янукович покинул переговорный процесс без предупреждения, то оба потенциальных держателей контрольных пакетов акций широкой коалиции, не сговариваясь, дали сигнал своим конкурентам на президентских выборах. Мессидж простой и страшный по своей убедительности: избрание главой государства политика, не носящего фамилию Янукович или Тимошенко, приведет к оперативному возрождению широкой коалиции и созданию парламентской республики. Пусть это будет не за 3-4 месяца, а за полгода или чуть больше, но новому Президенту рисуют неутешительную перспективу. Желающие понять полноту чувств гаранта Конституции, у которого бесстыдно отнимают внушительную часть только-только обретенных прав, могут проконсультироваться с Виктором Ющенко.

Стоит напомнить, что политической консолидации вокруг новоизбранного Президента в 1999 и 2004 годах (заметьте, что главы государств были разными) хватало менее чем на год, после чего украинский политикум сотрясали настолько громкие скандалы, что хоть святых выноси. Напомню, что современные переизбранному на президентский пост Леониду Кучме и выигравшему в третьем туре Виктору Ющенко законодательные органы формировались на смешанной основе, что открывало известную поливариантность для политических маневров. Сегодня же в парламенте шаг вправо-влево от партийной линии считается побегом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Страдания нардепа Игоря Рыбакова, нарушившего «сердечные обещания», убедительно это подтверждает.

Расчет довольно прост: после президентской кампании, которую прогнозируют жестокой и грязной, большинство здравомыслящих украинских граждан будут предельно уставшими от политиков и станут спокойно наблюдать за тем, как в очередной раз перераспределяются полномочия в высших эшелонах власти. Нового Майдана, по всей видимости, не случится, а непобедимая и легендарная Верховная Рада шестого созыва остается покорной не судьбе, а желаниям нескольких партийно-блочных вождей. Адресатами послания Виктора Януковича и Юлии Тимошенко можно назвать не только будущих кандидатов в Президенты, но и их потенциальных спонсоров, которым прозрачно дают понять, что они рискуют уподобиться Буратино, если закопают свои золотые на Поле Чудес, окучиваемом «неправильным» кандидатом. Вчерашних партнеров по созданию широкой коалиции не останавливает тот факт, что они могут оставить за бортом политического процесса многих потенциально активных игроков, предварительно оттоптав им больные мозоли. К примеру, тревожный сигнал звучит и для Владимира Литвина, ведь президентское кресло в ближайшем будущем не будет предметом кулуарных договоренностей.

И если Виктор Янукович предлагает сосредоточиться еще до президентской кампании на реформе судоустройства и передаче реальных полномочий местной власти, то Юлия Тимошенко планирует извлечь на свет проект Конституции двухгодичной давности. Там есть любопытные новации вроде двухтуровых выборов в парламенте (это же предлагалось и «широкой коалицией»), выборности судей и обретения премьер-министром функции «железного канцлера». Сумеет ли «маленький украинец», изрядно измотанный кризисом, оценить полет фантазии «сердечных» юристов? В политике ведь зачастую нужны простые и интуитивно понятные решения.

Провал переговоров о широкой коалиции должен подтолкнуть общественность в направлении оптимизации политической системы, ведь закрытые списки, по которым избирается парламент, захлестывающий вождизм и увеличивающаяся пропасть между народными депутатами и собственно народом на самом деле превращаются нашу страну в failed state, на радость недоброжелателям. Поскольку новой «цветной» революции на горизонте не предвидится, гражданам Украины имеет смысл легитимным путем определить опорные точки для политиков, выписать наказ слугам народа. Удастся ли это? Каким путем? Согласится ли политическая элита, к примеру, не только на проведение всеукраинского референдума, но и имплементацию его решений? Вопросы пока остаются без ответа.

Евгений Магда