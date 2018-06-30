Абсолютное большинство не поддерживает отставки Тарасюка–Гриценко

Абсолютное большинство пользователей Интернет-страницы агентства не поддерживают отставку Бориса Тарасюка и Анатолия Гриценко с должностей министра иностранных дел и министра обороны. За отставку высказалось чуть менее 11 процентов посетителей сайта УНИАН. Поддерживающих отставку лишь одного из министров, почти не оказалось.

Вопрос на веб-странице сформулирован так: “Поддерживаете ли Вы отставку Тарасюка и Гриценко?”

“Нет” сказали 86,3%;

“Да” – 10,9%;

“Поддерживаю отставку только Тарасюка” – 1,6%;

“Поддерживаю отставку только Гриценко” – 0,3%;

“Не знаю” – 0,8%;

“Свой вариант” – 0,2%.

Собственных вариантов оказалось немного. Среди них, в частности: “В отставку нужно отправить Ющенко – как редкую бездарь, потерявшую за короткий промежуток времени все, что было добыто на Майдане”; “Ни в коем случае! Гаплык будет и нашим Вооруженным Силам, и нашим евромечтам”; “Отставить всех!”

В целом на вопрос УНИАН ответили 3455 посетителей (по состоянию на 16 ноября, 18.00). Опрос продолжается: смотрите украиноязычную и русскоязычную версии сайта.