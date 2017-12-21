Рада победила газовое лобби, приняв закон об индивидуальных счетчиках газа – УКРОП

Такое мнение высказал глава политсовета УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко.

Так он прокомментировал принятие законопроекта № 5722 «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» относительно порядка установки счетчиков потребителям природного газа». Документ во время сегодняшнего заседания парламента приняли за основу и в целом 325 голосами.

«Депутаты опомнились, поскольку поняли, что люди не простят руководителям фракций, которые, с одной стороны, заявляют о защите простых граждан, а с другой – позволяют газовым монополистам законно отключать потребителей природного газа. Это то добро, которое мы даем людям, тот позитив, на котором хотелось бы закончить год», – отметил представитель УКРОПа.

Проект закона о коммерческом учете природного газа запрещает газораспределительным компаниям устанавливать общедомовые счетчики без согласия совладельцев многоквартирных домов. Кроме того, документ предусматривает возможность компенсации за установку индивидуальных счетчиков со стороны поставщиков газа.

После вступления закона в силу срок установки счетчиков для бытовых потребителей пролонгируется до 1 января 2021 года.

19 декабря парламент провалил голосование за проект закона № 5722-д «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» относительно порядка установки счетчиков потребителям природного газа».

Тогда для принятия документа не хватило голосов депутатов, несмотря на то, что профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять законодательную инициативу за основу и в целом.

Законопроект совместно разработали представители различных фракций парламента при участии народных депутатов от УКРОПа.

Ранее члены межфракционного объединения УКРОП отозвали из парламента свой вариант законопроекта об индивидуальных счетчиках в пользу консолидированного документа, который имел больше шансов получить достаточное количество голосов.