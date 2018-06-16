Большинство поддерживает срыв договоренностей между БЮТ и ПР

Почти две трети опрошенных посетителей сайта УНИАН одобряют срыв договоренностей относительно формирования парламентской коалиции в составе фракций Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов. Четверть опрошенных не рады провалу переговоров.

На вопрос УНИАН, сформулированный на сайте, – Поддерживаете ли вы срыв договоренностей о коалиции ПР-БЮТ? - ответили 3905 респондентов (по состоянию на 15.00, 10 июня 2009 года). Ответы распределились таким образом:

Да – 63,8%

Нет – 24%

Мне безразлично – 8,6%

Не знаю – 3%

Свой вариант – 0,6%.

Собственные варианты ответов разнообразием не поражают: “Все политики – проститутки”; “У людей совсем другие проблемы”; “Задолбали уже”; “Надо вообще менять всех”; “Слава богу”; “Все изменники”; “Ужас”.