Аудит должен проверить, почему НАБУ хочет вернуть Януковичу конфискованные $1.5 миллиардов - НФ

Аудит Национального антикоррупционного бюро должен проверить, почему НАБУ хочет вернуть Януковичу конфискованные 1.5 млрд долларов. Об этом во время общения с журналистами в четверг, 21 декабря, заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что фракцию "Народного фронта" беспокоит ситуация, когда по заявлению адвокатов Януковича НАБУ начало проверку Госфинмониторинга.

Максим Бурбак напомнил, что фракция "Народного фронта" полтора года требовала принять закон о спецконфискации денег, украденных у государства бандой Януковича. И после возвращения их в бюджет Генеральной прокуратурой, парламент голосовал за распределение этих средств.

«Мы требуем, чтобы НАБУ повысила свою эффективность в поисках и возврате денег, которые были украдены бандой Януковича и его приспешников», - подчеркнул руководитель фракции.