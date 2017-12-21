Жена задержанного агента спецслужб РФ в Кабмине оказалась россиянкой

Жена заместителя руководителя протокола премьер-министра Станислава Ежова – Юлия Мирошникова – является гражданкой России и имеет счета в "Сбербанке России".

Об этом свидетельствует декларация за 2016 год чиновника, которого задержали и подозревают в работе на спецслужбы России, как сообщает "Украинская правда".

Согласно ей, Юлия Мирошникова работает в иностранной компании Numark Associates, Inc, зарегистрированной в Вашингтоне (США). За 2016 год ее зарплата, полученная там "по совместительству", составила 125 526 гривен.

Кроме того, в прошлом году она получила проценты со счетов в российском "Сбербанке" в размере 6 104 гривен.

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Юлия Мирошникова задекларировала, что имеет на счетах "Сбербанка России" 286 641 рублей и 31 713 долларов.

Станислав Станиславович задекларировал 70 000 долларов наличными. Еще 11 000 долларов он одолжил кому-то.

Также Станислав Ежов значится совладельцем родительской квартиры в Киеве (90,55 кв м).

Как известно, 20 декабря Служба безопасности Украины задержала на рабочем месте чиновника секретариата Кабмина, который передавал российским кураторам информацию о деятельности украинского правительства. СМИ выяснили, что речь идет о Станиславе Ежове – заместителе руководителя протокола премьер-министра.

СБУ несколько месяцев "вела" его с согласия премьер-министра Владимира Гройсмана для документирования контактов Ежова с российскими спецслужбами.