Сергей Одарич: Черкассы не верили, что выборы мера наконец состоятся

В Черкассах, где за последние восемь месяцев горожане пережили три полноценных избирательных кампании, процесс общегородского волеизъявления до сих пор не считается завершенным. Официально это произойдет после того, как глава городской территориальной избирательной комиссии представит депутатскому корпусу новоизбранного мэра и вручит ему соответствующее удостоверение. А вот пессимизм, наблюдавшийся на протяжении всей кампании, уже минул. Сегодня никто не сомневается в том, что выборы наконец состоялись, и победу в них одержал 38-летний самовыдвиженец Сергей Одарич, директор ОАО “Темп” и президент баскетбольного клуба “Черкасские мартышки”. Человек, близкий к депутату Киеврады Михаилу Бродскому. Сообщалось, что во время конфликта Бродского с руководством Блока Юлии Тимошенко, к которому он принадлежит, Одарич оставил БЮТ. Новоизбранный мэр ответил на вопросы УНИАН.

– Сергей Олегович, как отразилось на жизни города более чем полугодичное отсутствие городского председателя? – Однозначно негативно. Мне откровенно жаль, что город потерял очень важный летний период. В Черкассах почти ничего не было сделано по программам энергосбережения. Город вошел в зиму полуподготовленным, и теперь посреди отопительного сезона приходится латать дыры.

Если оценивать нынешнее состояние дел в городе по пятибалльной шкале, то сейчас он – в пределах двойки с плюсом.

Это – на первый взгляд. Более предметно можно будет говорить несколько позже, после тотального учета всех городских дел. Не только финансовых, но и организационных и технических. Я должен четко знать состояние, в котором сейчас находится город. Тогда можно будет определить “горячие” точки, чтобы именно туда направить усилие городской власти.

– Насколько виновата в проблемах с избранием городского председателя центральная власть?

– Я считаю, что основная вина за то, что выборы в Черкассах проводились трижды, лежит на правоохранительных органах. И Киев здесь ни при чем. Здесь должна была работать наша черкасская прокуратура, местные суды, милиция...

Хотя в этом есть вина и Президента, потому что он по Конституции – гарант соблюдения прав человека, а права избирать и быть избранными являются одними из ключевых прав человека.

– А что относительно народных депутатов, чьи фамилии в средствах массовой информации неоднократно упоминались в контексте срыва выборов в Черкассах? – Мне сейчас тяжело сказать, но если не ошибаюсь, на сегодня около десяти уголовных дел расследуются или находятся на рассмотрении в суде. Думаю, придет время, когда прокуратура и суды дадут ответы на вопрос о причастности конкретных лиц к срыву выборов в Черкассах, о степени вины каждого в организации или непосредственном осуществлении срыва выборов.

– Считаете ли Вы адекватными нынешние тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Черкассах и не собираетесь ли пересматривать их? – Когда нет учета услуг, говорить о их цене просто неразумно. Сегодня, например, никто не считает, сколько гигакалорий тепловой энергии получает тот или иной дом или квартира. Счетчик тепла если и стоит, то лишь на выходе из котельной. А кто-нибудь знает, сколько этого тепла продается людям, сколько используется для обогрева газонов и тротуаров на улице?

Таким образом, черкащане платят не за непосредственно полученные услуги, а за те показатели, которые имеет на выходе коммунальное предприятие.

Ответственно могу заявить, что нынешние тарифы на коммунальные услуги обязательно будут пересматриваться. Более того, я и моя команда уже делаем это. И уже сейчас можно говорить, что по многим позициям они являются неадекватными, как правило, завышенными.

На протяжении следующего года в Черкассах начнется работа по реализации энергосберегающих технологий в отрасли теплообеспечення. При наличии стабильной цены на энергоносители это приведет к удешевлению стоимости тепловой энергии. Существенному удешевлению. Если же стоимость энергоносителей будет расти, следует ожидать меньшего экономического эффекта. Но более высокими они не станут.

Я также намереваюсь инициировать снижение стоимости перевозок в городском пассажирском транспорте, поскольку цена на горючее в последнее время существенно снизилась. Благодаря конкурсам среди перевозчиков у нас есть возможность регулировать стоимость проезда. Поэтому сделать это, думаю, будет не сложно.

Впрочем, следует понимать, что стоимость пассажирских перевозок зависит от стабильности цены нефтепродуктов. Рано или поздно цена на бензин в Украине уравняется с европейской. Соответственно, нам уже сейчас следует готовиться к этому и делать ставку на максимальное использование возможностей электротранспорта.

– Ваше участие в кампании выборов городского председателя Черкасс вызывало раскол во фракции БЮТ в горсовете. Чего стоит ожидать теперь, после Вашей победы: углубление раскола или объединения? – Сегодня все зависит от обеих сторон когда-то одного лагеря БЮТ. Лично моя позиция – работать конструктивно и мирно. Всеми своими действиями я декларировал эту позицию и всячески демонстрирую это сейчас. Да, я общаюсь со всеми без исключения депутатами городского совета, какую бы фракцию или группу они ни представляли.

Вторая сторона, насколько мне известно, настроена иначе. На заседании политсовета, который состоялся в понедельник, они определились, что переходят в оппозицию к мэру и не будут давать ему работать.

– Каким образом оппозиция может не давать работать городскому председателю? – Тяжело сказать. То ли блокировать трибуну, то ли срывать сессии. Их тактики я не знаю. Но я человек настойчивый, потому и в дальнейшем буду вести переговоры с фракцией. И все у нас будет нормально.

– После выхода из БЮТ или считаете себя членом какой-то политической силы?

– Я безпартийный, невзирая на то, что мою кандидатуру поддерживали разные политические силу – такие, как НСНУ и УНП. В то же время пока еще я не вижу такой политической силы, с которой хотел бы связать свое будущее.

– Какие, по вашему мнению, политические силы проявили наибольшую активность в последней избирательной кампании в Черкассах и имели ли они влияние на избирателей? – Как политическая сила проявил себя в первую очередь Блок Юлии Тимошенко. Потом – Коммунистическая партия. Достаточно активными были социалисты, “Наша Украина”, Украинская народная партия. В меньшей мере проявилась активность Народной партии и, скажем, УНА–УНСО. Но большого влияния на избирателей они не имели.

Исключение составляет лишь Виктор Белоусов (самовыдвиженец, член КПУ, за результатами голосования второй. – Ред.). До 10 процентов избирателей голосовали за его кандидатуру из-за того, что он принадлежал к партии, которую они поддерживали. Для всех других кандидатов этот показатель не превышал 2,5 процента.

– Уделялось ли достаточно внимания выборам средства массовой информации и какова была их роль? – В целом очень мало. Этому есть два объяснения. Во-первых, многие до последнего момента не верили в то, что выборы городского председателя у нас когда-либо состоятся. В том числе работники, руководители и владельцы средств массовой информации. Во-вторых, избирательное законодательство настолько несовершенно, что практически любое обсуждение той или другой кандидатуры в колонках газет или в теле- и радиопередачах может толковаться как агитация, которая должна была бы финансироваться лишь из избирательного фонда. Поэтому СМИ иногда сознательно ограничивали себя в части анализа или даже упоминания фамилий кандидатов.

В целом, как по мне, избирательная кампания без теле- или радиодебатов между кандидатами является нонсенсом.

– Какие уроки из этой кампании могут вынести Кировоград, Полтава и Чернигов, где тоже вскоре должны состояться выборы городских председателей? – К сожалению, что-то подобное, как у нас, мы наблюдаем в Полтаве и Чернигове. Там тоже, так сказать, правящая элита не заинтересована в проведении выборов. У нее просто нет кандидата, который бы мог победить, потому хотела бы срыва выборов. Учитывая это субъектам избирательного права этих областных центров может стать полезным наш опыт проведения самих выборов.

Да, до 70 процентов усилий моей команды были направлены на то, чтобы выборы таки состоялись, а не на общение с избирателями, изготовление агитационных материалов и тому подобное.

В сущности, мы частично выполняли функции и избирательных комиссий, и адвокатов, и даже правоохранительных органов. Мы просто вынуждены были делать это.

В состав избирательных комиссий следует направить ответственных, грамотных и наученных людей.

Отдельно следует поработать и над явкой избирателей.

– 22-процентная явка выборов, как это было в Черкассах – это закономерность? – Думаю, это совпадение нескольких факторов в один день. Если бы не погодные условия (5 ноября в Черкассах выпал первый снег и ударили первые морозы. – Ред.), явка была бы на уровне 40–45 процентов. Но, убежден, уже на следующих местных выборах жители Черкасс будут более активны.

– Видите ли вы что-то общее между выборами городского председателя Мукачева в 2002 году и нынешними выборами мэра Черкасс? – Нет. Общие черты прослеживаются между мартовскими выборами 2006 года и следующей попыткой избрать городского председателя Черкасс. Это – активное использование судов для снятия рейтинговых кандидатов.

– За последние восемь месяцев Черкассы пережили три полноценных кампании по выборам мэра. Сколько это стоило налогоплательщикам? – 26 марта выборы проводились за деньги Государственного бюджета, потому город на них ничего не тратил. А вот следующие две кампании существенно ударили по карману. На организацию второй избирательной кампании фактически было потрачено 485 тыс. грн. И, по предыдущим подсчетам, последние выборы обошлись бюджету города в 700 тыс. грн. из предусмотренных 1,15 млн. грн. То есть в целом для черкасских налогоплательщиков выборы мэра стоили 1,1–1,2 млн. грн. И за это кто-то обязательно ответит.

Разговаривал Сергей Халупинский