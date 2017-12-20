В "Народном фронте" ждут, пока БПП прекратит колебаться относительно признания России страной-агрессором

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер фракции НФ Максим Бурбак.

«Хочу еще раз подтвердить позицию «Народного фронта». Мы четко, публично заявляли, что мы готовы голосовать за законопроект, которым предусматривается восстановление территориальной целостности Украины и который определяет Россию как страну-агрессора», заявил он.

Бурбак подчеркнул, что этот законопроект «нужен нашему государству». «Россию нужно признать агрессором. И мы должны сделать все, чтобы собрать 226 голосов, а лучше 300, чтобы весь парламент показал свою политическую волю в этом процессе», - сказал он.

Он также отметил, что во фракции БПП колеблются с поддержкой этого законопроекта, а без ее голосов ВР его принять не сможет.

«Если они еще поддерживают этот законопроект, но все же колеблются и есть веские основания для его переноса, то я считаю, что этот законопроект фракция «Народного фронта» готова поддержать в любой момент», отметил он