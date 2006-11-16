Президент призвал поддержать закон о Голодоморе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращается к народным депутатам Украины с призывом поддержать проект Закона «О Голодоморе 1932–1933 годов в Украине», какой глава государства внес на рассмотрение Верховной Рады 2 ноября.

Об этом говорится в обращении Президента к украинскому народу и к народным депутатам Украины, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

Принятие указанного закона, отмечает В.ЮЩЕНКО, необходимо для установления исторической справедливости, консолидации украинского общества и нравственно-духовного оздоровления украинского народа.

“То преступление сталинизма деморализовало целые поколения украинцев, его следствия оставили свой след до сих пор. Приняв данный закон, мы вернем часть долга перед предками, восстановим справедливость в отношении миллионов невинно убиенных соотечественников, тех наших граждан, которые пережили страшную трагедию”, - отмечает Президент.

В.ЮЩЕНКО напоминает, что число прямых и косвенных жертв Голодомора до сих пор точно не установлено, и что, по мнению украинских и зарубежных исследователей, оно колеблется в пределах 7–10 млн. человек. “Такую же оценку дала и Генеральная ассамблея ООН в специальном заявлении, которое одобрили свыше 50 стран мира, среди которых Россия, Казахстан, Канада, США и другие”, - добавляет Президент Украины. При этом он подчеркивает, что голод охватил тогда все без исключения украинские земли, которые входили в состав Советского Союза: восток, юг, север и центр современной Украины.

“В настоящее время научно доказано, что Голодомор был сознательно спланирован сталинским режимом и реализован с помощью ряда согласованных и скоординированных мероприятий, а, следовательно, был искусственным и управляемым властью”, - отмечает В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркивает, что ключевым положением внесенного им проекта закона является признание Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинской нации. При этом В.ЮЩЕНКО напоминает, что за время независимости украинская власть неоднократно высказывалась о Голодоморе как геноциде: в решениях и публичных выступлениях всех трех президентов Украины, других руководителей государства, в постановлениях Верховной Рады. Как свидетельствуют результаты социологических исследований, именно так оценивает Большой Голод 1932–1933 годов и подавляющее большинство украинских граждан.

“В настоящее время общество ждет от украинского парламента законодательного закрепления воли народа”, - отмечает Президент.

Он также отмечает, что на сегодня десять стран мира признали Голодомор в Украине 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

“Мы не обвиняем в геноциде ни один народ, ни одну страну, никого в Украине. Законопроект никоим образом не направлен на это. Автор преступления известен – сталинский режим. Это было признано еще в 1990 году в соответствующем постановлении ЦК КПУ”, - подчеркивает В.ЮЩЕНКО.

Он также отмечает, что украинцы должны найти в себе мужество признать и убедить других, что нация стала жертвой страшного преступления – преступления геноцида, которое никогда не должно повториться.