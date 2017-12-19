Порошенко отреагировал на принятие обновленной резолюции ООН по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие обновленной резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

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Об этом говорится в сообщении на странице президента в Twitter.

"Благодарен настоящим друзьям украинского Крыма - как соавторам резолюции, так и тем, кто поддержал ее своими голосами", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 декабря, на 72-й сессии Генассамблеи ООН принята обновленная резолюция "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)", "за" проголосовали 70 стран, "против" - 26, "воздержались" - 76.

В резолюции подтверждается, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт, осуждается «ретроактивное применение РФ собственных законов на оккупированной территории и принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство», высказывается требование, чтобы Россия выполнила промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украина на полуострове. Также содержится призыв, чтобы российские оккупационные власти обеспечили на полуострове образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.

Предыдущая резолюция Генассамблеи ООН 71/205 «Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь (Украина)» была принята в декабре 2016 года.