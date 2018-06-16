Ющенко: Есть ли среди вас безгрешные люди? Нет. И перед вами грешный...

На сегодняшней пресс-конференции в Киеве Президент Виктор Ющенко рассказал журналистам о том, что Тимошенко обязана идти на президентские выборы, что он сам отговаривал Януковича заключать договор о широкой коалиции, что Газпрому заплатили за газ эмиссионными деньгами, поскольку других не было...

Президент просит украинцев не беспокоиться о его будущем

"Я не хочу часто повторять, но не беспокойтесь, где в будущем будет ЮЩЕНКО. Беспокойтесь, где вы будете – в каком государстве, в каком обществе и с каким суверенитетом", - отметил глава государства, комментируя последние события вокруг нереализованных договоренностей между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко.

"Я уже говорил о своем намерении. Когда придет время мне выступить, почему я как Президент должен так поступить, я соберу специальную пресс-конференцию. Я объясню, какие у нас есть выборы, чего нужно остерегаться, причем буду говорить вам честно как гражданин Украины", - отметил В.ЮЩЕНКО.

В то же время он выразил убеждение, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обязана идти на выборы главы государства, отметив, что “сегодня говорить о том, кто идет в Президенты, – это как "пир во время чумы".

"Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО обязана идти на выборы. Как мне давал информацию народный депутат фракции БЮТ, когда было последнее тревожное заседание фракции, ТИМОШЕНКО назвала два аргумента, почему нужно быть с Партией регионов", - сообщил В.ЮЩЕНКО.

"Если Юлия Владимировна – это с ее слов – идет на общие выборы Президента, то она проигрывает. Потому те, кто имеет иммунитет, должны понять, что нам нужно идти в "ширку", чтобы смоделировать ситуацию, когда права премьера не пострадают, а Виктору Федоровичу предоставить право единолично назначать руководителя СБУ", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кто не дал БЮТ и партии регионов осуществить мятеж

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что осуществить мятеж Партии регионов и БЮТ не позволили общественность и журналисты.

Президент отметил, что в последние две недели Украина, «в сущности, пережила украинский вариант ГКЧП, когда за спинами людей хотели отнять демократию, соборность и независимость”.

В.ЮЩЕНКО отметил, что это было непростое испытание и для него как Президента, и для каждого гражданина Украины.

В то же время он отметил, что был убежден в том, что такой мятеж не произойдет.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что всегда четко заявлял, что не допустит избрания Президента в парламенте.

По его мнению, сорвать эти планы смогли журналисты, которые честно информировали общественность, а также позиция граждан, выступивших против намерений внести изменения в Конституцию, которые разрабатывались БЮТ и Партией регионов.

«Как раз благодаря поведению журналистов и общественности мы не дали осуществить мятеж», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что сегодня планировалось внести изменения в Конституцию, но “это не удалось. Как сказал один из фигурантов: “Все пропало”.

Однако Президент призвал не радоваться этой временной победе, отметив, что решить в корне проблему сможет реформирование системы власти.

Также В.ЮЩЕНКО повторил свою позицию, что соответствующие изменения должны осуществляться прозрачно, публично, с широким обсуждением.

У Ющенко был 100-процентный вариант не допустить выборов Президента в Верховной Раде

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что переговоры между БЮТ и Партией регионов были сорваны в том числе потому, что у него была стопроцентная гарантия недопущения выборов Президента в Верховной Раде.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что во время последних встреч с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ говорил о том, что у него есть только один легитимный способ прийти к власти – это избрание на общенациональных президентских выборах.

Он также отметил, что говорил В.ЯНУКОВИЧУ, что якобы бесплатный подарок – избрание Президента в парламенте - является унизительным для него, поскольку начинает нелегитимный способ избрания главы государства.

В то же время, главным моментом В.ЮЩЕНКО назвал то, что у него было средство не допустить избрания Президента в парламенте. «На моих руках был стопроцентный вариант, что выборы будут прямыми», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что это был такой способ, до которого бы никто не додумался, но он четко предусмотрен Конституцией.

«Я думаю, что эти аргументы повлияли», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что при этом он также считает, что еще одним основанием было то, что во время переговоров ни у кого не было гарантии, что одна сторона “не кинет другую”.

«Простите, у нас идет политика кидал», - сказал Президент, заметив, что переговоры шли не между партнерами, а между оппонентами.

О конституционной реформе

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что будет настаивать на том, чтобы парламент рассмотрел внесенный им проект закона о внесении изменений в Конституцию и направил его в Конституционный Суд для получения соответствующего заключения.

Президент также выразил надежду, что в июне Украина получит заключение Венецианской комиссии относительно его законопроекта.

По словам главы государства, он готов отвечать за каждую букву этого документа, подчеркнув, что предлагает европейскую модель управления страной, что принятие этих изменений к Основному Закону будет способствовать стабильности, прогнозируемости и предсказуемости событий в Украине.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО подчеркнул важность принятия нового избирательного законодательства, отметив, что выборы в парламент на старой законодательной базе не изменят ВР.

«Старая база ничего не привнесет, как новый криминалитет в парламент», - сказал В.ЮЩЕНКО, в который раз возмутившись, что в парламенте есть люди с судимостями.

Также Президент в очередной раз высказался за отмену депутатской неприкосновенности.

Про министра обороны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра планирует подать в Верховную Раду кандидатуру министра обороны, но высказывает сомнение, что она будет поддержана.

В.ЮЩЕНКО отметил, что у него есть две кандидатуры на эту должность, и сегодня вечером он примет окончательное решение.

В то же время Президент отметил, что вопрос сегодня не в том, что нет человека, который может достойно и профессионально возглавлять Министерство обороны.

По словам В.ЮЩЕНКО, ключевой преградой является позиция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. По его словам, сегодня цель премьера – руководить правительством в ручном режиме. Потому Президент прогнозирует, что вряд ли министр обороны будет назначен.

О манипуляциях с бюджетом

"Каждый месяц идет манипуляция с выполнением государственного бюджета", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что за последние четыре месяца 30-40% объемов ежемесячных поступлений в бюджет приходится на последний день месяца. "Эмиссийной проводкою... или на НАК "Нафтогаз", а там манипуляции с таможенной службой на 2-3 миллиарда оформляются, или на кредиты, которые потом направляются на соответствующее финансирование, по сути, фиктивных операций", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, отметил глава государства, налоги с плательщиков взимаются вперед. "Очевидно, права была премьер-министр, когда заявила на одном из последних совещаний своей фракции, что на три месяца вперед собраны налоги", - добавил он.

По данным В.ЮЩЕНКО, сумма таких налогов составляет 12 млрд. грн., а, кроме того, не возмещен НДС на 13,5 млрд. "У нас такой цифры не было с начала истории, причем 4 млрд. грн. уже подтверждены проверками", - сказал президент.

По его мнению, не нужно быть экспертом, чтобы понять, что в 2009 году не будет заявленного правительством роста ВВП на 0,4% и инфляции уровне 9,5%. "Давайте не забывать, что 14% падения ВВП у нас было в четвертом квартале (2008 года - УНИАН). Давайте будем помнить, что у нас не будет инфляции 9,5%, давайте не будем забывать, что у нас сегодня три четверти годовой инфляции уже выбрано", - сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день ресурсов бюджета едва хватает для финансирования наиболее важных, “критических” расходных статей.

Для расчета с Россией за газ была проведена эмиссия в размере 3,8 млрд. грн

Так утверждает Виктор ЮЩЕНКО.По его словам, для расчета за газ других средств в государстве не было, нет их и сейчас.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что пойти на такой шаг его заставила информация о международных мероприятиях, запланированных на 18 июня, о которых он сегодня не хотел бы говорить.

В целом Президент считает, что без серьезного реформирования НАК «Нафтогаз Украины» нельзя решить вопрос расчетов за газ. Он подчеркнул, что в ближайшие 30 дней правительство обязано дать ответ относительно реформирования энергетического сектора, в том числе и НАК.

Президент подчеркнул, что на сегодня баланс компании не позволяет привлекать средства, поскольку ее кредитные обязательства превышают годовые поступления.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Президент на заседании СНБО заявил, что на протяжении часа майский платеж за российский газ будет перечислен «Газпрому» за счет эмиссии в размере 3,8 млрд. грн.

По словам Президента, газовые долги Украины за май составляют 157 млн. дол. за потребленный газ и почти 500 млн. дол. – за газ, закачанный в подземные газовые хранилища.

«У меня не было иного выбора, кроме того, чтобы склонить сегодня решение на эмиссию ресурсов, и через час платеж в сторону «Газпрома» России в сумме 3,8 млрд. грн. будет осуществлен. Но я хотел, чтобы все знали цену подобных решений», – сказал Президент.

Вместе с тем, по словам министра топлива и энергетики Украины Юрия ПРОДАНА, средства на оплату российского газа, потребленного и закачанного Украиной в подземные хранилища газа в мае, в размере 3,8 млрд. грн. НАК «Нафтогаз Украины» получит в качестве кредита "Ощадбанка".

Тимошенко каждый раз обманыевает с рекапитализацией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует правительство за задержку процедуры рекапитализации коммерческих банков.

«Я не знаю страны в мире, которая бы за девять месяцев кризиса не сделала бы ни одной операции по рекапитализации системы (банковской – УНИАН). Украина – единственный случай. И каждый раз премьер-министр мне заявляет: «Все підготовлено»... или на 22 миллиарда, или на 40 миллиардов, и рекапитализация системы, экономики пойдет», – заявил В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что из-за задержки рекапитализации банков за 5-6 месяцев экономика страны недополучила десятки миллиардов гривен.

О 26 операциях за 2 года

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что за два первых года пребывания на этом посту ему было сделано 26 операций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Президент подчеркнул, что говорит об этом впервые.

По его словам, никто не знал об этих операциях, поскольку ему их делали, «когда все шли отдыхать – в пятницу вечером, а в понедельник уже выходил на работу». В.ЮЩЕНКО отметил, эти операции длились больше трех часов каждая.

В то же время он не уточнил, о чем именно идет речь.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

"...перед вами грешный"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не предал никого, с кем стоял на Майдане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.ЮЩЕНКО отметил, что нет людей без греха. «Есть ли среди вас безгрешные люди? Нет. И перед вами грешный», - сказал Президент.

Он сказал, что его философия, когда он был банкиром, заключалась в том, чтобы быть подальше от политики, но ситуация изменилась: сначала он стал премьер-министром, а затем вышел на Майдан.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, он помнит всех, кто стоял с ним на Майдане. «Я хорошо помню, что часть из тех, кто стоял со мной, шли из соображений о карьере, другие – из соображений о своей выгоде, третьи – шли за идею», - подчеркнул Президент.

«Я сейчас перед вами, как перед иконой, хочу сказать, что я никого из них не обидел», - сказал он.

В то же время, В.ЮЩЕНКО отметил, что после победы на Майдане начался среди его сторонников раскол из-за дележа портфелей. «Там были одна женщина и один мужчина. Дальше вы все поймете», - сказал он.

Также Президент сказал, что многие из тех, кто был на Майдане, после того, как получили должности, не справились с этими должностями из-за нехватки профессионализма.

В.ЮЩЕНКО спросил, может ли он карать себя за то, что не мог заранее знать, кто чего стоит. «Вы хотите сказать, что на лбу у них было написано, кто они? Или я их пригласил из собственной выгоды?», - сказал Президент.

Поездка Януковича в Москву унизила Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что его унижает тот факт, что лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ ездил в другое государство советоваться по поводу политической ситуации в Украине.

Президент отметил, что в Европе нет ни одного политика, который бы ездил советоваться в другую страну по поводу внутренних вопросов. «Это меня очень унизило», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он высказал убеждение, что окончательное решение по коалиции В.ЯНУКОВИЧ принимал лично, поскольку была очень высокой персональная ответственность.

Как считает Президент, в случае создания «этой неестественной коалиции» между Партией регионов и БЮТ “регионалов” бы ожидало «полное фиаско» на электоральном поле.

По его словам, главный вопрос не в том, что создавалась коалиция, а в том, с какой целью она создавалась. Он в очередной раз повторил свое мнение о попытке государственного переворота в связи с предложением этих двух политических сил внести изменения в Конституцию.

Президент подчеркнул, что на самом деле от того, что этого все же не произошло, выиграла украинская демократия. В.ЮЩЕНКО выразил удовлетворение, что это произошло именно на Троицу, «когда они все покаялись». Другое дело, заметил В.ЮЩЕНКО, заключается в том, примет ли Бог это раскаяние, было ли оно искренним.

Также глава государства высказал убеждение, что если в дальнейшем будут подобные попытки осуществить государственный переворот, Украина выстоит.