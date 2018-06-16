Почему Янукович передумал?

Янукович ушел от Тимошенко почти по-английски. Он не стал прощаться. В день праздника Троицы Виктор Федорович объяснил соотечественникам, что после тяжелых, но плодотворных переговоров с Блоком Юлии Тимошенко, с которым они практически создали проект новой Конституции, их пути все-таки разошлись. Что же вынудило Виктора Федоровича изменить свое мнение в последний момент, мы спросили и народных депутатов.

Игорь Грынив, БЮТ: МЫ НИКОГДА НЕ УЗНАЕМ, КТО ПОВЛИЯЛ НА ПОЗИЦИЮ ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА

Мне кажется, что здесь было вмешательство каких-то третьих сил. В том числе России. Янукович в пятницу побывал в Москве...

Он был нацелен на то, чтобы использовать переговорный процесс и все, что происходит вокруг него, исключительно в своих политических целях. Он с самого начала вел двойную игру. Мы никогда до конца не узнаем, кто на самом деле больше всего повлиял на политическую позицию Виктора Федоровича.

Все время, пока велись переговоры между БЮТ и ПР, те моменты, которые касались каких-либо сроков или принципа выборов, были вынесены в так называемых «несогласованные тезисы». И ни один из этих вопросов так и не был согласован между двумя политическими силами.

Если сейчас пойти на досрочные парламентские выборы – это будет вовсе безответственный шаг. Вряд ли кто-то сегодня пойдет на дополнительную дестабилизацию ситуации в Украине.

Шаг Януковича не удивил бютовцев. Мы не раз видели, что Партия регионов ведет себя непоследовательно. У них в мировоззрении прописано: если можно кого-то кинуть, то они обязательно это сделают.

Тарас Чорновил, ПР: ЭТОТ ЧЕЛОВЕК НЕ СМОЖЕТ ЗАКЛЮЧИТЬ НИ ОДНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ДО КОНЦА СВОЕЙ ЖИЗНИ

Этого объединения и не могло быть... Оно было абсолютно безнадежно. Я всю прошлую неделю говорил, что ни коалиции, ни изменений в Конституцию не будет.

После сентября 2008 года, когда уровень недоверия начал зашкаливать, уже втянувшись в переговорный процесс, каждый из фигурантов начинал думать: когда же меня кинут, когда мне подставят подножку и как сделать так, чтобы я эту подножку поставил первым?

Я убежден, что действительно было искреннее желание договориться. Потом произошла первая утечка кулуарной информации, после чего велся очень жесткий информационный прессинг, хорошо организованный, продуманный со стороны президентских структур. Потом подключился Литвин, отдельные люди в том же БЮТ. Например, Николай Томенко. Этот выход информации фактически должен был остановить любые переговоры. Вместо этого он подтолкнул фигурантов к более активным действиям. И на протяжении прошлой недели все вылилось в серьезный переговорный процесс, хотя не было ни доверия, ни достаточных гарантий.

Насколько мне известно, российские деятели готовы были выступить гарантами переговоров между БЮТ и ПР, – что все будет честно и никто друг друга не бросит. Но в последний момент у Януковича сработал психологический комплекс. Он действительно боится взять на себя ответственность. Он уже психологически не готов для принятия решений. Это уже не тот Янукович, который был в 2004–2005 годах. Этот человек не сможет заключить ни с кем до конца своей жизни ни одного серьезного стратегического соглашения.

Я думаю, в этот раз искать внешние факторы (якобы на Януковича повлияли представители России) – не стоит. Все-таки Россия была заинтересована в том, чтобы сейчас была более-менее контролируемая коалиция.

В самой Партии регионов сильных, влиятельных структур, которые бы на сегодня могли противоречить идее Януковича относительно объединения, если бы он сам этого не хотел, не было. Ахметов занял определенный нейтралитет, причем доброжелательный, группа Фирташа получила довольно сильный удар и отступила. Все в принципе вроде бы были готовы, вроде бы выступали “за”.

У Ющенко уже нет никаких факторов, рычагов и возможностей влияния на Януковича.

Никаких досрочных ни парламентских, ни президентских выборов не будет. В ближайшее время все-таки будет принято постановление о дате выборов. Я думаю, это будет 17 января. О досрочных парламентских выборах до проведения президентских никаких разговоров точно не может быть, а после президентских – шанс для их проведения абсолютно минимален. Ни один из кандидатов Президенты – Тимошенко, Янукович, Яценюк, Тигипко – либо не захочет, либо не сможет распустить парламент, тем более, против каждого из них будет образовываться достаточно сильная, хоть, может, и неформальная оппозиция, которая сможет достаточно крепко удержать парламент на плаву.

Василий Киселев, народный депутат, ПР: КОГДА ЯНУКОВИЧ СДЕЛАЛ СВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, Я ОБЛЕГЧЕННО ВЗДОХНУЛ

Янукович не передумал объединяться – он выполнил волю людей.

К счастью, он прислушивался к нашим советам. Потому что нет ни одного региона Украины, который бы поддержал это объединение. В Крыму люди криком кричат: не дай боже! Такой альянс неестественен, из него не вышло бы ничего хорошего. Когда Янукович сделал свое заявление, я облегченно вздохнул.

Досрочных парламентских выборов не будет. Сейчас все силы будут брошены на проведение выборов Президента. Я думаю, это будет январь 2010 года. А новый Президент уже будет решать, есть ли основания распускать Верховную Раду или нет.

Анна Герман, народный депутат, ПР: ЕСЛИ БЫ Я ЗНАЛА, ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ, Я БЫ ПОШЛА В ПРЕЗИДЕНТЫ

Виктор Федорович выступит в парламенте... Я думаю он лучше всех расскажет, что не передумал ни с кем объединяться, что мы продолжаем работу по объединению всех политических сил вокруг идеи вывода Украины из кризиса.

Если бы я знала, что будет дальше, я бы пошла в кандидаты в Президенты.

Будут президентские выборы, всенародные. К ним нужно готовиться. А еще больше нужно готовиться к послевыборному периоду, к тому, как все-таки объединяться, как продолжать реформы.

Послушайте выступление Януковича – он ответит на очень многие вопросы.

Андрей Шкиль, народный депутат, БЮТ: ПОЗИЦИЯ ЯНУКОВИЧА БЫЛА ДОСТИГНУТА НА БАНКОВОЙ

Вопрос об объединении ПР и БЮТ и создании широкой коалиции с последующими общими политическим проектами (или что-то вроде того) никогда не стоял. Целью было объединение в парламенте во имя преодоления кризиса, уменьшение кризисных давлений на Украину.

Позиция Януковича была достигнута путем договоренностей на Банковой. Я не знаю, виделся ли Янукович с Ющенко, обеспечивал ли Фирташ все эти переговоры. Не суть важно, кто. Но это была четкая игра на Банковую.

Истории о том, что Янукович предпринял этот шаг, защищая демократию, – это приблизительно то же, если бы лев или волк рассказывали о преимуществах вегетарианства. Это политический трюк. Не больше. Речь идет о том, что кому-то выгоднее не иметь стабильности в Украине, по крайней мере до президентских выборов.

Позиция, озвученная Януковичом, – это не позиция большинства его партии, а небольшого меньшинства, элемента, который пытается узурпировать власть в партии.

Сейчас единственным предвыборным тезисом всех кандидатов в Президенты, которые пойдут на выборы, – и Януковича, и Яценюка, и Ющенко, – будет не то, что они сделают и как будут бороться с кризисом, а то, как плоха Тимошенко.

Сначала пройдут президентские выборы. А уже потом будет дискуссия новоизбранного Президента с парламентом о возможности реформирования страны, законодательного поля и Конституции в том числе. Если такая дискуссия не состоится, то нас ждут досрочные выборы. Но досрочных выборов в парламент до президентских не будет однозначно.

Анна Ященко