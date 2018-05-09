Вехи недели. Метаморфозы Саакашвили, рекорд Тимошенко и дрейф "Самопомощи"

Особенности политического поведения Михеила Саакашвили могут оставить его в гордом одиночестве в самый неподходящий для этого момент. Если в Печерский суд поддержать лидера «Руха новых сил» пришли с десяток парламентариев во главе с Юлией Тимошенко, заметно не ожидавших выхода Михеила Николозовича из-под ареста вечером в понедельник, то после воскресного «перфоманса» со штурмом Октябрьского дворца, не способным принести никаких политических дивидендов, число союзников Саакашвили поуменьшилось. Удивляет и его шараханье в риторических упражнениях: политик в течение нескольких дней может легко публично нахамить тому же Петру Порошенко, а потом написать ему письмо с предложением о выходе из политического кризиса. Экс-глава Одесской ОГА напоминает медведя-шатуна, оставшегося неприкаянным, когда остальные «хозяева леса» уже взяли паузу в политической активности. Несколько удивила ироничная публичная позиция министра внутренних дел Арсена Авакова, в других случаях зачастую предлагающего сначала подчиняться правоохранителям, а потом оспаривать их решения.

Интересный рекорд Юлии Тимошенко зафиксировали исследователи из VoxUkraine: они обнаружили недостоверные данные в 91% проанализированных заявлений лидера «Батькивщины». Та ловко манипулирует, недоговаривает или передергивает факты, заставляя сограждан верить себе на слово и накручивая общественное мнение. Юлия Владимировна умеет нравиться избирателям и говорить то, что они хотят услышать. Она предпочла не комментировать публично данные исследования, но вряд ли она сможет изменить манеру своего политического поведения. Стаж, знаете ли. Кстати, в тройку лидеров вошли Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

Петр Порошенко, которому рейтинговый рост позволяет не форсировать подготовку к президентской кампании, принял участие в принятии присяги новыми судьями Верховного Суда. Говорить о том, что судебная реформа будет «расшита» для будущих избирателей рано, но время для формирования образа неподкупной справедливой Фемиды есть. По крайней мере, на верхних ее этажах.

Заметно сократил свою медийную активность Владимир Гройсман. Премьер, по всей видимости, удовлетворен принятием главного финансового документа страны, и ограничился утверждением, что 3-процентный рост ВВП в будущем году может быть минимально возможным для выхода на новую орбиту. Владимиру Борисовичу впору задуматься над своей ролью в будущей президентской кампании, по крайней мере, о приписке к той или иной команде.

Представители «Самопомощи», как следует из интервью Андрея Садового и Егора Соболева, будут также принимать участие в президентской гонке, и уже сегодня оттачивают оппозиционную риторику. Правда, политическое поведение Андрея Ивановича не дает оснований на 100 процентов утверждать, что он примет непосредственное участие в президентском марафоне. Дело в том, что он пытается делать большую политику национального масштаба из областного центра, а это вряд ли можно назвать продуктивным вариантом действий.

Евгений Магда