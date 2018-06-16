Новое платье Тимошенко–Януковича

Минувший День Святой Троицы стал если и не Днем сошествия Духа Святого на апостолов, то уж точно – днем самых неожиданных откровений.

Еще с утра прозвучало заявление Виктора Януковича. Сообщение экс-премьера, оставляя в стороне красоты стиля, сводилось к тому, что, во-первых, Партия регионов не намерена участвовать в переформатировании правительства – до президентских выборов. И, во-вторых, что он намерен в этих выборах – не внутрипарламентских, а настоящих, всенародных – принять личное участие.

Как мы уже писали, вывод Януковича «из игры», а также перенесение на ПР хотя бы части ответственности за рост экономических и социальных проблем было основными задачами БЮТ в переговорном процессе. Таким образом, заявление лидера «регионалов» сделало дальнейшее продолжение переговоров по «ширке» фактически бессмысленным. Что и констатировала Юлия Тимошенко ближе к вечеру – в своем повторном поздравлении с праздником «своих дорогих» сограждан.

Леди премьер постаралась дать событиям свою собственную интерпретацию. Выглядело малоубедительно. Достаточно отметить явную недодуманность нескольких ключевых положений.

Странно обвинять в «небажанні конкурувати» Януковича, который как раз собрался на прямые выборы, отказавшись от «неконкурентного» избрания в Раде.

Не выдерживает критики и утверждение «Наша політична сила йшла на великі, небачені компроміси. Ми поступалися всім». Потому что премьерским креслом она поступаться совершенно не собиралась, а сброс ющенковских министров и губернаторов – это никак не тянет на жертву. Даже если отдать эти посты «донам» – как компенсация за разделение ответственности.

Кто выступал главным «кидалой» в бесконечно тянущихся переговорах (Тимошенко утверждает, что ПР) – тоже вопрос спорный.

Но детальный разбор заявления Юлии Владимировны сейчас не важен. Важнее другое. Все эти и другие многочисленные «ляпы» и «натяжки», наряду с «ябедничаньем» про требование Януковича повысить планку возрастного ценза – свидетельствуют о небывалом всплеске разочарования и, как следствие – плохо контролируемого раздражения.

Даже голый король из сказки Андерсена в аналогичных обстоятельствах проявил много больше выдержки и продолжил церемонию, шествуя под своим балдахином еще величавее, чем прежде…

Но очень уж высокие ставки были сделаны бютовскими штабами на две «спецоперации»: на коалицию с ПР и на досрочную отставку президента Ющенко.

Ни для кого, кроме Тимошенко, смысла в каждом из этих проектов не было ни малейшего. Это были такие странные взаимосвязанные и взаимозависимые «разводки». Так на картинах Эшера сплетение иллюзорных и ирреальных образов создает иллюзию реальности картины в целом.

Лопнувший мыльным пузырем проект «широкая коалиция» автоматически сулит ту же судьбу и проекту досрочных президентских выборов. Для разочарования у Юлии Владимировны есть все основания.

Впрочем, удивительно во всей этой истории то, что мыльные пузыри все-таки лопнули. Потому что в последние годы «разводка на умняк» была главным, чуть ли не единственным и самым эффективным приемом политической интриги на столичном Олимпе. Именно интриги, потому что политикой, как таковой, у нас не занимались уже давно.

И даже странно, что Виктор Янукович так неожиданно и так резко выскочил из мышеловки. Похоже, дело в том, что слишком уж усердствовали загонщики. И перестарались. В последние дни прессинг шел уже совершенно открыто. Может, это и поломало весь план.

Почему они тянут? – еще накануне задавались вопросом пытливые эксперты. В смысле – почему вожди ПР и БЮТ, вместо того, чтобы торжественно провозгласить свой нерушимый союз на века, всё темнят, торгуются и выступают с противоречивыми заявлениями?

Сложных ответов озвучено было множество. Не прозвучал почему-то один – самый простой, самый очевидный. Лежащий, что называется, на поверхности.

«Сердечное Согласие» ПР и БЮТ (по-французски – «Entente cordiale», сиречь Антанта) затягивалось потому, что Виктора Федоровича никак не получалось уговорить, что он просто обязан – для своей же выгоды! – отказаться от всяких политических перспектив.

Ему казалось не вполне адекватной компенсацией, что некоторые из его однопартийцев получат должности и коммерческие преференции и что Юлия Тимошенко сохранит свое премьерство на неопределенно долгий срок.

То есть обещания и посулы президентского поста он слышал. Но верить не спешил. Может быть, интуитивно. А может быть, помнил поучительную историю вождя СПУ Александра Мороза. Тот в 2005 году благословил партийных функционеров на министерские и губернаторские посты, а сам остался рядовым депутатом, поскольку спикерская должность – единственная, приличествовавшая ему по статусу, – была в то время занята.

Соратники же – и те, кто места получили, и те, кто был обойден – естественно, уже не так считались с вождем, оказавшимся за бортом политического процесса. И постепенно переориентировались – кто на Ющенко, кто на Тимошенко. Уже в процессе парламентских выборов обещанной Морозу должностью торговали все подряд, заодно вытаскивая из-под него и партию. Это не был заранее спланированный заговор – просто естественный ход событий. А дальше сильно обиженный Мороз совершил свою «великую измену», разменяв на спикерство высокое звание «совести нации». Что, в свою очередь, привело к провалу СПУ на досрочных выборах 2007 года.

В программе «Свобода слова» я спросил у Нестора Шуфрича как у видного функционера ПР и страстного агитатора за «сердечное согласие» с БЮТ: какой в этом контексте лично ему видится дальнейшая судьба Виктора Януковича? Нестор Иванович от ответа ушел. Посоветовал лишь за Виктора Фёдоровича не беспокоиться. Я-то как раз не беспокоился совершенно, мне было просто любопытно. И пусть себе в кулуарах болтали, что избавление от Януковича – чуть ли не главный бонус затеваемой «Антанты».

Чтобы развеять колебания и тревоги вождя ПР, параллельно использовалась и «спецоперация» №2: попытка убедить Виктора Ющенко досрочно сложить с себя президентские полномочия.

Строго говоря, само по себе прекращение этого президентства вполне тянет на большой плюс. Но – единственный. Потому что все аргументы и разговоры о спасении таким образом украинской демократии и т.д. – чушь несусветная. Рассчитанная даже не на идиотов, а на таких конченых недоумков, перед которыми даже притворяться не надо, какими недоумками ты их считаешь.

Ключевой тезис этой аргументации – о сроках внесения изменений в Конституцию – он вообще на кого рассчитан? Это аргументация по Марку Твену: «Он оперировал цифрами — это очень хорошо. Он пользовался формулой – дважды два четырнадцать, из десяти вычесть два будет тридцать пять. Цифры действуют неотразимо, с их помощью всегда можно убедить образованную публику».

Ну, не совсем всегда. Все-таки еще много народу знает, что нынедействующие кардинальнейшие поправки в Основной Закон были приняты 8 декабря 2004 года. В один день. Честно говоря, я не помню – в один ли присест. Или, во исполнение буквы закона, спикер (тогда это был все тот же Владимир Литвин) после голосования объявил: «Сессия закрыта! Никому не расходиться! Следующая внеочередная сессия, призванная подтвердить принятые конституционные поправки начинается через 3 минуты!»

Конечно, тогда это было сделано при полной (вольной или невольной) поддержке подавляющего большинства депутатского корпуса. Однако сейчас ведь речь шла об этом же. О достижении полной, наиполнейшей консолидации. В противном случае и речь вести было бы не о чем.

Поэтому оставим в стороне шумовой фон разговоров про спасение демократии от объявленного проекта коалиционной Конституции. А вот что могло бы произойти на самом деле?

Очевидно – выборы Президента Украины осенью, в сентябре-октябре, в крайнем случае – в ноябре. Это – единственный период, когда у Юлии Тимошенко будет хоть сколько-нибудь реальный шанс выиграть. Слабый шанс – но он будет.

Вспомним прошлый год. К осени слегка притупились воспоминания о весеннем и летнем жутком росте цен – заметьте, происходившем еще до всякого кризиса, на который после поспешили всё списать. Начался (и опять начнется) сезонный осенний подъем – незначительный, но приятный. Не стоит забывать и о признаваемой всеми, даже самыми злостными недоброжелателями Юлии Владимировны, её исключительной способности к спурту, к максимальной самомобилизации, дающей поразительные результаты – в 2006-м, в 2007 годах – после самых что ни на есть дискредитирующих акций, связанных как раз с «регионалами».

Таким образом, если у Тимошенко и может появиться шанс – то только осенью. И совсем не случайно под видом шутки БЮТ уже пытался перетащить президентские выборы на октябрь.

Нарастающая интенсивность разговоров о возможной отставке Ющенко, кроме того, играла свою роль и в «коалиционном» проекте. Особенно истерические нотки в стиле «Не успеем! Опоздаем! Не посеем – не пожнем!» – так лиса Алиса и кот Базилио тащили глупого Буратино на Поле Чудес. Чтобы осчастливить его и вообще – пойти с ним «на великие, невиданные компромиссы».

Куда не успеем? Почему опоздаем? Истерика не способствует появлению вопросов. Тем более – поиску ответов. Это были такие «мессиджи» Януковичу: не кочевряжься и подписывай! Быстро! Еще быстрее! Время на исходе! «Шеф! Усё пропало!»

Ну да, ну да. Еще три минуты, и Ющенко как возьмет, да как откажется от президентства, за которое цепляется изо всех сил – так же, или почти так же, как Тимошенко – за свое премьерство.

Несколько слов стоит сказать о неоднократно уже упоминавшемся жутком проекте конституционных изменений, затевавшихся «коалициантами». Я, в частности, вовсе не уверен в том, что «утечка» сенсационного (уже в который раз!) и запредельно одиозного текста этого «антинародного сговора» произошла именно из компьютера леди премьер-министра. Просто потому, что совершенно не представляю: зачем бы ему было там находиться?

Из компьютера одного из бютовских «спецштабов» – это куда более вероятно. Потому что этот текст… Ну, всё в нем как-то уж чересчур. Как у монстра из «Телемахиды» Тредиаковского:

…Чудище обло, огромно, стозевно и лайяй

Из челюстей, что своих кровь блюет ядовитою смолью,

Коя могла б заразить живущих всех земнородных…

Нет, текст, конечно кошмарный – я говорю о проекте поправок… Но кошмарный избыточно. Вероятнее всего, «слив» этого жуткого плана был циничной попыткой привить обществу и политикуму специфическую модель «Стокгольмского синдрома». Хорошо известную по «чернушным» боевикам, где несчастную жертву запугивают до такой степени, что она умоляет злодеев: «Только не убивайте!» – и готова потом чуть ли не благодарить насильника, когда он «всего лишь» продает её в бордель где-нибудь в Гонконге.

Поэтому, если бы общество слишком уж болезненно реагировало на «переворот», то от некоторых, самых одиозных положений могли бы отказаться. Или хотя бы несколько их смягчить. Демонстрируя тем самым свою запредельную демократичность.

Пока всего этого не произошло. Не отменилось, только отложено – как дал понять Виктор Янукович и как прямо сказала в своем обращении Тимошенко. Игры в демократию надоели им обоим. И это обстоятельство очень сближает двух выдающихся, да и всех прочих наших политиков.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН