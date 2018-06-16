Вехи недели: Тимошенко и Янукович – коварство и любовь, Ехануров на заклании и последний рыцарь Конституции

Коалиционная помолвка завершилась шумным разрывом. Юрий Ехануров стал жертвой так и не оформленного официально альянса БЮТ и Партии регионов. Виктор Ющенко позиционировал себя как последний рыцарь Конституции.

Борьба за конституционные изменения завершилась бесславно, впрочем, как и начиналась. Партия регионов неординарно использовала паузу в переговорном процессе с БЮТ: 7 июня Виктор Янукович после посещения Киево-Печерской лавры заявил о собственной непоколебимой приверженности идее всенародных выборов главы государства и невозможности поспешного внесения изменений в Конституцию. Эксперты теряются в догадках о катализаторах демократичности Виктора Федоровича – одни ищут их в Москве, другие в Вашингтоне. Стоит отметить, что Янукович не просто в очередной раз показал, что является основным держателем рейтингового капитала Партии регионов, но и неожиданно вырос как политик.

Период кратковременного, но интенсивного «облизывания» регионалов в средствах массовой информации дорого может обойтись бютовцам. Похоже, против собственной воли соратники Юлии Тимошенко, да и сама премьер, попали в ловушку. Они настолько увлеклись переписыванием положений несовершенной Конституции, что проморгали выход Януковича из-за стола переговоров. В итоге Юлия Владимировна была вынуждена вывалить на головы отдыхавших в воскресный вечер сограждан собственные размышления о причинах, толкнувших ее на переговоры с регионалами, об единоличном противостоянии кризису, который пожирает страну по кускам, приправив все заявлением о готовности победить на президентских выборах. Фактически лидер БЮТ сама себя перехитрила, и теперь ей придется приложить немалые усилия для сохранения рейтинговых позиций. Преследователи ведь не станут делать поблажки на усталость Тимошенко от общения с Януковичем. Арсений Яценюк, например, уже пообещал инициировать референдум по вопросу внесения изменений в Конституцию. Впрочем, Арсению Петровичу, по всей видимости, и без того перейдут голоса тех, кто разочаровался в Тимошенко.

Наверное, вырастет рейтинг и Виктора Ющенко, проявившего себя в качестве последнего рыцаря Конституции в нынешней редакции. Президент практически на протяжении всей недели обещал не допустить избрания своего сменщика в Верховной Раде и не допустить жуликов к власти. Правда, кульбит Януковича можно отнести скорее к Божьему промыслу, чем силе убеждения главы государства, но факт активизации Ющенко оспаривать не станем.

Экономический кризис в украинских реалиях, как известно, ведет себя отнюдь не по-джентльменски, и плевать хотел, что ему противостоит женщина-премьер. Рассчитывать на всплеск работоспособности Верховной Рады в сложившейся ситуации не приходится, поскольку существующая коалиция не располагает необходимыми голосами для принятия решений, а Партия регионов вряд ли захочет даже ситуативно сотрудничать с БЮТ накануне старта президентской кампании. Утешительным призом для Юлии Тимошенко стало увольнение министра обороны Юрия Еханурова, за которое проголосовали 363 парламентария. Если динамика расставания главы правительства с министрами сохранится, то еще до президентских выборов может сложиться ситуация, когда Тимошенко будет противостоять кризису если не одна, то лишь с парой-тройкой верных министров.

Кстати, переговоры о конституционных изменениях показали, что идея закрытых партийных списков себя исчерпала. Ситуация, когда три сотни парламентариев пребывают в счастливом неведении относительно итогов переговоров своих лидеров, не добавляет ни устойчивости политической системе, ни авторитета государству. Некоторые политики, пользующихся особым доверием у лидеров, были вынуждены расплачиваться за свою информированность постоянной корректировкой публичных заявлений. Со стороны, если честно, это выглядело диковато и просто не солидно. Да и предлагавшиеся конституционные изменения сильно были похожи на устав закрытого акционерного общества, в котором учредителями стали двое заклятых врагов, стремившихся прописать нюансы сотрудничества максимально широко.

Владимир Литвин, потративший немало сил на сохранение политического лица в условиях несанкционированных переговоров на тему внесения изменений в Конституцию, постарается сформировать образ Атланта, на плечах которого покоится весь законотворческий процесс. Боюсь, в сложившейся ситуации спикеру придется нелегко, к тому же объявлять об участии в президентских выборах ему уже как-то не с руки. Придется остаться «на хозяйстве» в Верховной Раде, ситуация в которой становится все менее предсказуемой.

Стабильными для Украины остаются разве что проблемы в вопросах оплаты газа, получаемого из России. Заседание СНБО по этому вопросу 5 июня Юлия Тимошенко проигнорировала. Возможно, увлеклась переговорами с Виктором Януковичем о создании широкой коалиции. Это и позволило Виктору Ющенко выступить в роли единоличного спасителя страны и Европы, открывшего хранилища Нацбанка для выделения НАК «Нефтегаз Украины» необходимой для погашения задолженности суммы. Правда, методы пожарной команды в энергетической сфере могут сработать в теплое время года, а вот к осени придется придумать что-то более действенное.

Евгений Магда