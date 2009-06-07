Яценюк считает, что Янукович принял правильное решение

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен», Арсений ЯЦЕНЮК считает, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ принял правильное решение, заявив о выходе из переговорного процесса с БЮТ.

Об этом он заявил на телеканале ТВІ в воскресенье вечером.

По его словам, «несмотря на то, что В.ЯНУКОВИЧ мой политический оппонент и конкурент, но тут я могу четко сказать, что он принял правильное твердое решение».

Он сообщил, что нынешние события (речь идет о заявлении ЯНУКОВИЧА – УНИАН) « это точка невозврата».

«Мы идем в четкую, жесткую президентскую кампанию», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Он добавил, что уже известны кандидаты в президенты.

К ситуации вокруг переговоров о внесении изменений в Конституцию и о создании коалиции, по мнению А.ЯЦЕНЮКА, «все проявились».

«У меня совет отдельным политикам, которые тоже хотят баллотироваться в президенты, кто на президента, кто еще куда-то – в танк с памперсом не надо идти», - уточнил политик.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня «политическое небо прояснилось, и это очень важно, что наконец-то мы поставили точку».

«Нельзя украсть страну, а ведь хотели фактически украсть страну, потому что кто-то не верил в то, что он будет президентом или кто-то не хотел принимать участие в избирательной кампании», - сказал лидер «Фронта перемен».

Он признал, что ныне серьезной проблемой является финансирование президентской кампании.

По его словам, три-четыре человека, которые владеют огромными финансами, не хотели финансировать избирательную кампанию и поэтому хотели переписать Конституцию.

«Те вещи, которые неестественны, они неестественно начинаются, но естественно заканчиваются», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.