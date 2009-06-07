Янукович сегодня расскажет Украине, что ему подсказывает сердце

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня выступит на центральных телеканалах с заявлением о выборах Президента Украины и по вопросам, связанным с переговорами о создании новой коалиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

Как говорится в обращении, В.ЯНУКОВИЧ выступает за реформирование Конституции Украины, институтов власти и экономики, ведь “сохранение ситуации в нынешнем виде угрожает не только нашему экономическому благосостоянию... Это угрожает существованию нашего независимого государства”, но решение относительно реформ “не может приниматься кулуарно, в тайне от народа”.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что ускорять реформы необходимо не за счет ограничения прав граждан.

Как заявляет лидер Партии регионов, “выборы главы государства в парламенте, бесспорно, сэкономили бы средства и время, которые можно и нужно было бы использовать для быстрой реализации антикризисной программы. Но в то же время этот путь породил бы у общества сомнения в прозрачности наших действий, в уважении к людям со стороны власти”.

Поэтому, отмечает В.ЯНУКОВИЧ, Президент Украины должен быть избран на прямых всенародных выборах, особенно сейчас, когда новому Президенту необходимо реализовывать непростые задачи, возможно, проводить непопулярные реформы.

По его словам, пройденный путь к объединению остается общим достоянием, и “мы обязательно используем его. Это состоится сразу после президентских выборов”.

Как считает В.ЯНУКОВИЧ, избранный всенародным голосованием лидер государства сможет объединить страну.

Он отметил, что принимает это решение однозначно. “Сердце подсказывает мне – избрание Президента всенародно на прямых выборах - это единственно правильный выбор, на который следует решиться. И я его делаю”, - заявил лидер Партии регионов.