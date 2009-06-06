ПРиБЮТ взялась преследовать журналистов, еще не придя к власти?

Национальный союз журналистов обращается к Генеральной прокуратуре с требованием отреагировать на информацию о попытках народных депутатов Украины контролировать телефонные звонки журналистов, в частности, тех, которые пишут о ходе непубличных переговоров Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов.

Об этом говорится распространенном НСЖУ заявлении за подписью председателя Союза Игоря Лубченко.

В частности, в заявлении отмечено, что 5 июня, в канун Дня журналиста, «Украинская правда» информировала общество, что в БЮТ и Партии регионов забили тревогу в связи с утечкой информации о деталях переговоров между этими политическими силами о создании широкой коалиции в парламенте. «Источники в БЮТ, - пишет издание, - утверждают, что по инициативе Андрея Кожемякина сделаны запросы на распечатку телефонных звонков журналистов, причастных к публикациям о подробностях переговоров...»

“Если это так, то господин Кожемякин до сих пор не понял роли журналиста в обществе, - отмечается в заявлении. - Обязанность журналиста не в том, чтобы рассказывать своей аудитории, какой народный депутат Андрей Кожемякин белый и пушистый, а его оппоненты – сплошь грязные и чумазые, а в том, чтобы информировать сограждан, какие проблемы и как обсуждаются за закрытыми дверями, и что намерены создать власть предержащие втайне от народа.

Что – об этих переговорах не знали? Но о них не говорил только ленивый! А для журналиста важно выяснить их суть и донести ее людям.

Поэтому нас крайне встревожило стремление господина депутата проконтролировать звонки журналистов.

Да в конце концов – по какому праву? Какой Закон Украины позволяет делать это?

Потому я обращаюсь к Генеральному прокурору Александру Медведько с призывом проверить этот сигнал, и если он подтвердится, сделать необходимое представление в Верховную Раду, а если какие-либо операторы попробуют исполнить депутатскую прихоть, то привлечь их к ответственности”.

НСЖУ также обеспокоен будущим украинской журналистики, учитывая тот проект изменений Конституции, который появился в прессе.

“Еще не созданная коалиция «порадовала» нас подготовленным проектом изменений в Конституцию Украины, - говорится в заявлении. - Есть среди них и такое новшество: предлагается дополнить Основной закон статьей 34-1, где наряду с декларацией о гарантировании государством свободы деятельности СМИ внезапно появился такой пассаж: «Использование средств массовой информации для дезинформации общества и в антиконституционных целях не допускается и наказывается по закону. Средства массовой информации, которые распространяют такую информацию, по решению суда теряют лицензии (разрешения, свидетельства) без права восстановления.»

Если эта норма появится в Конституции, то можно уже сегодня предвидеть, сколько чиновников и свежеиспеченных бизесменов кинутся после каждой критической публикации или передачи в суд с требованием закрыть газету, журнал, теле- или радиокомпанию «за дезинформацию общества»

Надеюсь, поправки к Конституции будут принимать не галопом. Но уже сегодня мы, журналисты, хотим услышать от лидеров – Юлии Тимошенко и Виктора Януковича, как они оценивают стремление депутата Кожемякина раскрыть источники информации журналистов, а главное – какое государство Украина – демократическое или тоталитарное – намерена строить широкая коалиция.

Честный ответ коалициантов на этот вопрос, подкрепленный конкретными, прозрачными действиями в целях гарантирования свободы слова, определит позицию журналистов, и, убежден, всей общественности в непростой проблеме трансформации нашего общества”, – подводит итог глава НСЖУ.