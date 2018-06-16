«Вечорниці» от Скрипки: шляхту соединили с гламуром и бомондом

Что такое «шляхетная пани»?.. Скрипка делает то, что должно было делать министерство культуры вместе с СБУ... Он удачно скомпилировал бабочку с вышиванкой... Репортаж

В Киеве в гостинице “Хаят” прошла премьера серии художественных вечеров «Украинский высокий стиль. Шляхетні вечорниці».

Традиция благородных собраний у нас была уважаема еще в казацкие времена. В ХІХ веке «шляхетні вечорниці» устраивали выдающиеся деятели украинской культуры – Леся Украинка, Николай Гоголь, Иван Франко.

Инициаторами и организаторами нынешнего события выступили галерея Татьяны Мироновой и этнический фестиваль«Країна мрій» в лице Олега Скрипки. Таким образом Скрипка – основатель «Етновечорниць», инициатор украинской автентики – начал преодолевать новые горизонты, он решил вовлечь в давнюю украинскую традицию и гламурный украинский бомонд. Потому что до сих пор его «Вечорниці» посещала лишь определенная категория людей.

Организаторы вечера целью мероприятия назвали объединение творческих проектов современных украинских творцов – художников, музыкантов и представителей благородного украинского общества ради продвижения и популяризации отечественных культурных ценностей в украинском обществе и на международной арене.

Звучит казенно, но правильно, да и организовано было все по высшему разряду. Хотя, наверное, слишком уже высокому...

В приглашениях на вечер гостей просили прийти в вышиванках, но соблюли дрес-код менее половины. Постоянные посетители гламурных вечеринок явились на «Шляхетні вечорниці», как на одну из них. Они еще как будто стесняются одеть на себя украинский элемент. Возможно, такой вечер для них был своеобразной разведкой.

Татьяна Миронова не поскупилась на роскошные угощения. Не только на его качество, но и количество: горы, в буквальном смысле, фруктов, овощей и разнообразных алкогольных напитков. Поэтому, соответственно, украинская шляхта аж под конец мероприятия смогла перебраться из зала кулинарных удовольствий в зал, где пели украинские песни и демонстрировали украинский костюм, в котором ходила шляхта настоящая.

Поскольку это была премьера «Шляхетних вечорниць», то можно многое простить украинскому бомонду и считать это началом их перехода к шляхте настоящей.

Думаю, это обязательно случится, и все больше людей будут не только не стесняться вышиванок, но и считать их модными. Уже сегодня довольно много украинских дизайнеров обращаются к давним украинским элементам, осовременивая их.

В этот вечер, по-видимому, не было такого человека, который не признал бы заслуг Олега Скрипки в том, что именно благодаря нему украинская вышиванка входит в моду, а украинская давняя песня – становится современной.

Хозяйка вечера госпожа Миронова призналась, что хотела сделать совсем не гламурное мероприятие.

– Собственно, мы хотим показать городскую культуру. Нельзя ассоциировать Украину только с сельской вышиванкой, куском сала или свадебными песнями. Культура Украины значительно глубже. Вечорниці – это не является чем-то новым, и в то же время мы не возвращаемся в прошлое.

Часто говорят о женщине: «Она такая шляхетная». Поэтому мы решили поинтересоваться в собравшихся, что свойственно сегодняшней «шляхетной пани».

– Шляхетная пани сегодня – без сомнения, человек благородный. – Говорит госпожа Татьяна. – Она занимается благотворительностью. Шляхетная пани не может быть хороша только внешне, а и внутри. Среди моих подруг есть много таких, которые помогают не только своим родным, но и занимаются детскими домами, больницами.

На шее у госпожи Татьяны красовалось замечательное ожерелье с дукачами. Говорит, что это - украинское намысто, которое называют добрым. Его одевают как оберег, на удачу.

– Это ожерелье оберегает от злого глаза. А дукачи приносят достаток. – щегольнула она.

Известный арткритик Алексей Роготченко говорит, что такими вечерами мы сегодня возрождаем то, что немножко забыли. А толчок этому дал Скрипка. Большинство из того, чем гордится весь мир, было “или написано украинцами, или сделано украинцами, или украдено у украинцев”.

– Мы возрождаем то, что принадлежит нашему народу. Шляхетность означает – хорошего рода, благородного рода, высокого рода. Благородные люди – это те люди, которые способны делать прежде всего благотворительные поступки. К сожалению, сегодня у нас благотворительность сведена к нулю. Возрождение наших традиций стало возможным лишь сегодня. Это было полностью невозможно 30 лет назад, 20 лет и даже десять лет назад. Олег Скрипка является носителем, движителем... То, что он делает, делает не сегодня, а на протяжении многих лет. Это возрождение он начал еще с советских времен. Его “Танцы” – это совсем были не танцы, а возрождение украинского песенного юмора, о котором ваше поколение не знало, а мое забыло. И сегодня он идет шаг за шагом. Из всех певцов и актеров я Олега уважаю и люблю больше всего.

Скульптор Олег Пинчук, без которого не обходится ни одна вечеринка в Киеве, знает Скрипку еще с Парижа. Скрипка тогда жил в столице Франции, а Пинчук – в швейцарской Женеве.

– Олег – это большой талант, он делает то, что должно было делать министерство культуры вместе с СБУ и с министерством информации. То есть он будет популяризировать украинское искусство, украинскую музыку в мире. Он делает из этого бренд. Недавно, после открытия выставки Херста Пинчук (тот, который Виктор) организовал вечеринку, где пел Олег Скрипка. Ой, как иностранцам он понравился. Сейчас как раз звездное время Олега, его «Країни мрій». На него ориентируется прогрессивная молодежь. Его хотели переманить в политику. Политика Скрипки – именно то, что он не пошел в политику. Как и любой нормальный человек, художник должен осознать, что он должен быть нейтральным. Шляхетность – это то, чего сегодня почти не осталось. Или, возможно, я его не замечаю. Шляхетность есть в каждом человеке, но редко кто стремится и хочет это показать.

Олега Скрипку вопрос о шляхетной пани почему-то совсем засмущал, он и ответить сразу не мог.

– Шляхетная пани?.. Ну, пани интеллигентная, красивая, которая удачно может компилировать классический костюм с традиционной одеждой.

Сам Олег удачно скомпилировал бабочку с белой вышиванкой. До сих пор такого не делал еще никто. – Кстати, это мое ноу-хау. Я его лицензирую.

– Какую музыку должна слушать современная украинская шляхта?

– Современный светский человек должен понимать в классике, должен знать, что украинская классика существовала. Должен понимать в джазе, должен знать современных джазовых исполнителей. Современный светский человек должен процитировать хотя бы один кант Мазепы.

Для мужа Нины Матвиенко Петра Гончара шляхетная пани – это, прежде всего, умная женщина.

– Именно так, как ни странно. В то же время ей присуще целомудрие. Вообще тяжело описать благородную женщину, это все равно что описывать умную женщину.

Бизнесмен Лев Парцхаладзе пришел на «Шляхетні вечорниці» со своей женой Олесей. Супруги Парцхаладзе выглядели как настоящая шляхта, хотя и без вышиванок. Говорят, что у них «сложный режим», должны были посетить еще одно мероприятие, потому пришли так по-гламурному. Но вышитые сорочки, конечно, есть. Есть и у их детей, но они у них почему-то более «повседневные».

– Кто, в вашем понимании, шляхетная пани? – спрашиваю у господина Парцхаладзе .

– Шляхетная пани…. умная, красивая.

– Да пример приведи! – игриво вставляет Олеся.

– Вот, например, моя жена...

Довольна пани еще больше прижалась к мужу.

– Олег Скрипка – это первый украинский певец, – продолжил господин Парцхаладзе, – который начал восхвалять украинский язык, песню. Очень приятно, что он, кроме того, что был первым, еще и остался лучшим. Самое интересное то, что он котируется не только в Украине, но и за рубежом. Понимаете, не ценить Скрипку – все равно, что не ценить свою культуру, историю. К сожалению, до сих пор советская власть все наше от нас скрывала, и мы не можем не благодарить Олега за то, что он делает.

Председатель правления «Райфайзенбанк Аваль» Владимир Лавренчук коренной киевлянин, без вышиванки представить себя не может. У него их более десятка. Господин Лавренчук одевает сорочку лишь по большим праздникам. Говорит: «Как одену вышиванку, хорошее, праздничное настроение обязательно обеспечено»

Когда пришло желание носить вышиванку, он не помнит. Говорит, что к нему просто пришло осознание “собственной природы”, он начал гордиться, что является украинцем.

Вообще вышиванка, в глазах банкира, “очень современная, она роскошно подходит к джинсам или любой одежде ведущих дизайнеров мира”. Говорит, у него тоже появлялась мысль надеть бабочку к вышиванке, но не решился. Но теперь, когда увидел наряд Скрипки, обязательно это сделает.

– Шляхетная пани. Здесь точно не идет речи о материальных вещах, – отмечает банкир. – Наверное, здесь совмещается все: энергетика, взгляд, поддержка кого-то. Да, шляхетность, по моему мнению, это доброта. И свою доброту нужно предлагать тому, кто в ней нуждается. Доброта не может быть пассивной. Шляхетность не так можно увидеть, как почувствовать. Когда человек благороден, он как будто светится. Количество бриллиантов никакого отношения к шляхетности не имеет. Олег Скрипка – человек очень мощный. У него есть что-то такое, что двигает его и людей вокруг него к какой-то высокой цели. Он носитель великой миссии, которая делает наше общество сегодня лучше. Эта цель не является материальной, ее нельзя потрогать руками. Он челинджер, то есть принимает вызовы и сам их создает. Да, он зажигает людей – обращением, голосом, баяном, энергетикой. Он не возвращает людей к аутентичности, а двигает вперед к их аутентичности. Скрипка – человек будущего, а не прошлого. Думаю, именно он сделал сегодня вышиванку современной, желаемой, оригинальным атрибутом. Даже тяжело себе представить, чтобы оригинальность была массовой, а вышиванка является массовой, в то же время и оригинальной. Да, нужно его за это честно поблагодарить. Он это сделал. Сегодня это является уже историческим фактом. Я работаю во многих странах Центральной Европы, и должен сказать, что немногие из соседей имеют такое движение идентичности.

Режиссер Олесь Санин говорит, что Олег сегодня выполняет титанический труд.

– А все начиналось с лепки вареников в детских кружках. – вспоминает он. – Мои дети тоже туда ходили. То, что в настоящее время собрался полный зал в «Хаяте» – его серьезная заслуга. Очень важно, что это происходит. Люди приходят и считают достойным побывать в такой компании. И это уже шляхетность. Потому что шляхта – это круг людей, которые выбирают себе достойных. В приглашении на этот вечер было написано: «Прийти в ошатно, шляхетно національних строях». Поэтому, думаю, люди начали задавать себе вопрос: в чем пойти. Шляхетные пани начали рыться в своих гардеробах, звонить дизайнерам, чтобы понять, будет ли их одежда достаточно шляхетной, часом ли не будут ли смеяться над ними, что они пришли в «Бриони».

Господин Санин за определением шляхетной пани далеко не ходил, он просто привел пример:

– Шляхетная пани – это моя жена.

Специально для «Шляхетних вечорниць» Олег Скрипка сыграл камерный концерт современного украинского романса под аккомпанемент «Ле Гранд Оркестра». Нина Матвиенко и ансамбль старинной музыки Константина Чечени презентовали классический музыкальный стиль украинского барокко и старинного городского романса. «Хорея Козацька» исполнила средневековые канты и эпические произведения казацких времен. Также благородной аудитории был представлен показ изысканной украинской одежды. Оригинальные мотивы предложила дизайнер украинской высокой моды Лилия Пустовит. Дизайнер Людмила Нагорная сделала акцент на традиционной городской одежде украинцев XVII–XIX века.

Скрипка неплохо заводил публику. Он достиг своей цели – весь гламур перебрался в зал со сценой.

Ксения Лесив