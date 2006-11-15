Мэр Запорожья хочет узнать, кто выгнал его из Партии регионов

Мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ намерен заняться выяснением мотивов и обстоятельств принятия Запорожской городской организацией Партии регионов решения об его исключении из партии.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь городского председателя Запорожья Татьяна ГУЗЕНКО.

"Мэр сказал, что выяснит все обстоятельства принятия Запорожской горорганизацией решения об его исключении из состава Партии регионов: выяснит, кто голосовал за это решение и по каким мотивам. Сначала я выясню все обстоятельства, сказал Е.КАРТАШОВ, а потом буду принимать решение подавать апелляцию на решение об исключении из партии или нет", - сообщила Т.ГУЗЕНКО.

Как сообщал УНИАН, мэр Запорожья Е.КАРТАШОВ был исключен из Партии регионов 13 ноября 2006 г. Решение об этом члены Запорожской городской организации ПР приняли единогласно. Официальной причиной исключения стало "несоблюдение Е.КАРТАШОВЫМ устава партии, неоказание практического содействия в реализации программы партии, систематическое невыполнение решений руководящих органов партии и совета городской партийной организации, за многочисленные нарушения партийной дисциплины и дискредитацию высокого звания члена партии". По мнению экспертов, исключение стало логическим продолжением противостояния депутатов Запорожского горсовета и мэра.

Конфликт депутатов Запорожского горсовета, в котором большинство - представители Партии регионов, - и мэра Запорожья Е.КАРТАШОВА, вступившего в партию после выборов, длится уже несколько месяцев. Причина - кадровый вопрос. После окончания выборов более 8 месяцев в исполнительных органах Запорожского горсовета, несмотря на многочисленные протесты депутатов, продолжает работать "старая команда" Е.КАРТАШОВА.