Наличие канадского летального оружия может приблизить мир в Украине - посол

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что включение Украины в контрольный перечень иностранных государств, которым разрешено поставлять огнестрельное оружие, дает законные основания для поставки многих видов оружия в Украину.

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«До 2014 года я никогда не подумал бы, что буду рад новости о поставках оружия в Украину... Теперь я знаю, что это оружие самим фактом своего наличия может приблизить мир в Украине", - написал украинский дипломат в микроблоге Twitter по поводу внесения нашей страны в список стран, которым разрешено экспортировать оружие.

«В Контрольный перечень стран автоматического огнестрельного оружия (Automatic Firearms Country Control List) вносится правка путем добавления следующей страны в алфавитном порядке: Украина», - сообщает официальное издание правительства Канады Canada Gazette.

Это решение уже вступило в силу после официальной регистрации. Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко поблагодарил США и Канаду за поддержку в сфере безопасности, в частности, за включение Канадой Украины в список стран, в которые разрешены поставки автоматического стрелкового оружия.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год, в котором предусматривается выделение 350 млн долларов для оказания Украине помощи в сфере безопасности и меры по противостоянию российской агрессии.