Порошенко и Дуда скоординировали действия для защиты от российской агрессии

Президент Украины Петр Порошенко и президент Республики Польша Анджей Дуда скоординировали действия для защиты от гибридной российской агрессии.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом шла речь во время совместной пресс-конференции лидеров двух стран по итогам их переговоров сегодня в Харькове.

Порошенко отметил эффективное сотрудничество двух государств в рамках деятельности Украинско-Польско-Литовской бригады. «Мы очень довольны, как развивается наше сотрудничество. Мы видим, что обмен опытом и совместные учения сегодня приводят к совместимости между нашими армиями, что является взаимовыгодным для всех сторон - Украины, Польши и Литвы», - подчеркнул президент Украины.

Отдельно он отметил важную роль Польши во взаимодействия Украины со странами Североатлантического Альянса и напомнил об историческом саммите НАТО в Варшаве и решении Комиссии Украина-НАТО, принятии важных решений по созданию трастовых фондов НАТО, утверждении программы по стратегической коммуникации и решений в области кибербезопасности, других важных направлениях поддержки Украины и ее дальнейшей интеграции в систему Альянса.

Президент Украины также назвал неслучайным то, что сегодняшняя встреча с лидером Польши была посвящена вопросам политики безопасности и обороны, координации действий по защите от гибридной российской агрессии. «Я поблагодарил президента за твердую позицию Польши в поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, которая была продемонстрирована с первых минут незаконной аннексии Крыма и с первых минут российской агрессии на Востоке нашего государства», - отметил он.

Порошенко подчеркнул: «Вопрос стратегического партнерства между Украиной и Польшей остается неизменным внешнеполитическим приоритетом как для Киева, так и для Варшавы».

Он также поблагодарил за четкую и неизменную поддержку Польшей Украины как в вопросах противодействия российской агрессии, так и в проведении реформ, а также поддержку европейских устремлений украинского народа в вопросе возвращения в семью европейских народов.