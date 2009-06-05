На Троицу Януковича будут уговаривать стать Президентом в парламенте?

Фракция Партии регионов во вторник, 9 июня, должна принять окончательное решение относительно вступления в коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в интервью журналистам народный депутат от ПР Анна ГЕРМАН.

Она прибавила, что эти дни до заседания фракции «много будут значить для нас всех».

«Нам нужно убедить лидера (Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА – УНИАН), что он должен согласиться на те условия, которые ставят стороны, – на выборы Президента в парламенте», - сказала А.ГЕРМАН.

По ее словам, на сегодня это является главным вопросом, который не согласован между БЮТ и Партией регионов. При этом она прибавила, что есть еще несколько мелких вопросов.

«Будем надеяться, что эти праздники дадут нам то, чего нам всем не хватает – честность и достоинство», - сказала А.ГЕРМАН.