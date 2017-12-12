Генпрокуратура попросила САП "существенно доработать" подозрение Довгому

Генеральная прокуратура Украины направила Специализированной антикоррупционной прокуратуре существенные замечания к подготовленному подозрению народному депутату от группы «Воля народа» Олесю Довгому.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"В письме указывалось на необходимость устранения ряда неточностей и ошибок в тексте подозрения, а сама подозрение должно быть доработаны. Указанные замечания касались прежде всего необходимости приведения подозрения к требованиям уголовного процессуального законодательства. Никаких вопросов о наличии или отсутствии в действиях Довгого состава преступления в письме к САП небыло. В настоящее время в Генеральную прокуратуру Украины доработанный текст подозрения Довгому не поступал", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что какие-либо заявления о том, что в ведомстве якобы не видят состава преступления в действиях Довгого не соответствуют действительности.

В ГПУ призвали СМИ обращаться к официальным источникам информации и воздерживаться от представления обществу недостоверных данных.

Как сообщал УНИАН, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что 19 июня направил генпрокурору представление на снятие депутатской неприкосновенности с Довгого в рамках расследования уголовного производства о незаконном выделении участков в Киеве в 2007-2009 годах.

21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебным положением, совершенным в соучастии с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков в заказнике "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га.

11 июля Верховная Рада лишила его депутатской неприкосновенности.

21 сентября Холодницкий сообщил, что направил в Генпрокуратуру представление об объявлении подозрения Довгому. 22 сентября генпрокурор Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении Довгому.

По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, после возвращения из командировки Луценко определится с датой обращения с представлением в Верховную Раду о даче разрешения на привлечение к уголовной ответственности Довгого в связи с обновленным подозрением.

Кроме того, 22 сентября прокурор Киева Роман Говда по поручению генпрокурора вручил Довгому сообщение о подозрении.

Народный депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, а именно в злоупотреблении властью и служебным положением во время выполнения им полномочий заместителя Киевского городского головы - секретаря Киевсовета.

По данным столичной прокуратуры, в результате указанных действий были незаконно переданы в собственность жилищному кооперативу 10 земельных участков природно-заповедного фонда - заказника местного значения «Остров Жуков» общей площадью 44,25 га, чем государству нанесен ущерб на общую сумму 81,7 млн грн, что является тяжкими последствиями.

Довгий все обвинения отвергает.