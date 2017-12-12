Чернобыльцы призвали Парубия поддержать законопроект "Видродження"

Такую точку зрения поддержали и представители чернобыльских организаций / фото vidrodzhennya.org.ua

Первый заместитель председателя партии «Видродження» Владимир Пилипенко вместе с чернобыльцами провели совместную встречу с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Участники встречи обсудили перспективы принятия законопроекта №6292, что должно восстановить социальную справедливость для пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.

В частности, первый заместитель председателя партии «Видродження» подчеркнул необходимость реальных реформ в сфере поддержки чернобыльцев, а не очередных декларативных обещаний со стороны правительства.

«В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №6292, разработанный народными депутатами группы «Партия «Видродження» совместно с чернобыльскими организациями. Профильный комитет, заслушав документ, и рекомендовал принять его в первом чтении за основу. Сегодня мы общались с Председателем ВР относительно этого законопроекта, а также в отношении многих других вопросов, которые возникают у ликвидаторов чернобыльской катастрофы. Мы достигли договоренности о том, что этот законопроект будет взят за основу. Если будет соответствующее согласование правительства относительно возможности финансирования всех этих расходов. Но независимо от того, какой будет позиция правительства – позитивной или негативной, – мы будем настаивать, чтобы этот законопроект был принят за основу, поскольку он комплексно решает все вопросы, связанные с социальным и пенсионным обеспечением ликвидаторов аварии и пострадавших от катастрофы», – заявил после встречи Владимир Пилипенко .

Читайте такжеВ "Видродженни" призвали Верховную Раду принять проевропейский Избирательный кодекс

Такую точку зрения поддержали и представители чернобыльских организаций.

«Сегодня состоялись две действительно плодотворные встречи с уполномоченным ВР по правам человека Валерией Лутковской и председателем ВР Андреем Парубием. Мы обсудили давно наболевший вопрос о том, что в последнее время участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, инвалиды первой категории, несправедливо игнорируются. Почему произошел такой перекос? Вот в прошлом месяце было принято постановление Кабмина об обеспечении пенсией ликвидаторов из числа солдат срочной службы. Мы не против, чтобы участники ликвидации из числа солдат-срочников получали выплаты, и мы поддерживаем это решение. Но также мы отстаиваем такое право и для участников ликвидации первой категории», – рассказала Лариса Погребняк, заместитель председателя правления Лубенской городской общественной организации инвалидов «Ветераны Чернобыля».

Напомним, законопроектом № 6292 предлагается увеличить размер пенсионного обеспечения для пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС и отменить ограничение максимального размера пенсии для чернобыльцев. Кроме того, предполагается проведение пересчета различных государственных пособий, на которые имеют право ликвидаторы и пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС. В частности, повысить размер помощи на оздоровление, а также на компенсацию стоимости продуктов питания.