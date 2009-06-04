Новый поисковик Google похоронил Дмитрия Медведева (фото)

Поисковая система Squared, запущенная Google третьего июня, сочла Дмитрия Медведева мертвым. По версии этой системы, Медведев скончался в один день с Олегом Янковским.

Поисковая система Squared собирает информацию на основе пользовательского запроса и представляет ее в виде интерактивной таблицы. Обычные поисковики представляют результат обработки запроса в виде множества ссылок на различные ресурсы.

При вводе в Squared запроса "президент Российской Федерации", в поисковой выдаче присутствуют лишь Борис Ельцин и Дмитрий Медведев. При этом в колонке "Дата смерти" напротив фамилии Медведева стоит 20 мая.

При клике на раздел таблицы, где указана дата смерти Медведева, появляется ссылка на ресурсы, откуда была взята эта информация. Там речь идет о смерти Олега Янковского.

Ранее был запущен поисковик Wolfram Alpha, который вычисляет ответы на вопросы, заданные на естественном языке. На вопросы, связанные с президентом России, он, как и Squared, отвечает некорректно. По его версии, Россию в разные годы возглавляли Джохар Дудаев, Зелимхан Яндарбиев и Аслан Масхадов.

Лента.ру